کسب 42 رتبه برتر در مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزان استان تهران

سمیر بان پرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با همت دانش آموزان مستعد شهریاری و تلاش مسئولان آموزش و پرورش، دانش آموزان این شهرستان در سال تحصیلی 92-91 با حضور پررنگ در مسابقات استانی در تمامی رشته های فرهنگی و هنری خوش درخشیدند.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه با تلاشهای صورت گرفته، بیش از 42 عنوان برتر در مرحله استانی، سهم دانش آموزان شهریاری شد که از این تعداد 21 عنوان رتبه برتر، 14 عنوان رتبه دوم و هفت عنوان نیز حائز رتبه سوم شدند.

راهیابی 9 دانش آموز شهریاری به مرحله کشوری مسابقات فرهنگی هنری

وی ادامه داد: جوانان و نوجوانان شهریاری از هوش و پتانسیل بالایی برخوردارند که در صورت ایجاد امکانات لازم و فراهم آوری بسترهای مناسب برای تقویت و شکوفایی این استعدادها، توانایی حضور در عرصه های ملی و بین المللی و کسب رتبه های برتر را دارند.

رئیس آموزش و پرورش شهریار از راهیابی تعدادی از دانش آموزان به مرحله کشوری خبر داد و گفت: از میان دانش آموزان شهریاری، 9 نفر توانستند مراحل شهرستانی و استانی مسابقات را با موفقیت پشت سر نهاده و به مرحله کشوری راه یابند.

کسب رتبه های برتر استانی از سوی آموزش و پرورش شهریار

بان پرور متذکر شد: طی سال تحصیلی 92-91 آموزش و پرورش شهریار موفق به کسب رتبه های برتر در رشته های مختلفی شد که از آن جمله می توان به کسب رتبه برتر استانی برگزاری اردوی راهیان نور دختران، کسب رتبه برتر استانی اجرای برنامه های شناخت آسیب های اجتماعی، رتبه استانی برگزاری همایش بزرگ یاوران حضرت زینب (س) و... اشاره کرد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره با امکانات و تجهیزات آموزشی موجود در این شهرستان، بیان کرد: با توجه به شهرکهای تازه تاسیس، موقعیت مهاجرپذیری شهریار و بسیاری از عوامل دیگر، جمعیت شهریار با نرخ فزاینده ای در حال رشد است که این مساله نیاز به احداث مدارس جدید در این شهرستان را آشکار می سازد.

افزایش سرانه آموزشی در شهریار

وی افزود: در این راستا طی آخرین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان مقرر شد با توجه به کمبود مدارس در شهرکهای اندیشه فاز یک، رفاه، صدف و مریم و تراکم بالای 40 نفری در کلاسهای درس این مناطق، زمینهایی که با کاربری آموزشی هستند در اسرع وقت از سوی شهرداریها در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

رئیس آموزش و پرورش شهریار گفت: در این خصوص مقرر شد با اختصاص اعتبارات لازم و همکاری خیرین مدرسه ساز، نسبت به ساخت مدارس نوساز اقدام شود.

این مسئول یادآور شد: همچنین اقدامات لازم برای پیگیری قانونی در خصوص اجرای تعهد کمیته امداد امام خمینی (ره) برای ساخت 9 مدرسه در فاز پنجم شهر اندیشه و تعهد شرکت عمران اندیشه برای ساخت مراکز آموزشی در دستور کار قرار گرفت.