به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، سلیمان عیسی در سن 92 سالگی در پی یک دوره بیماری در دمشق پایتخت سوریه درگذشت. عیسی در عمر طولانی خود چند مجموعه شعر و چندین پژوهش ادبی منتشر کرد و از شاعران پُرکار و در عین حال مطرح سوری به شمار می‌رفت.

سروده‌ها و ترانه‌های این شاعر سوری عمدتاً ژانر حماسی را شامل می‌شود و از ادبای وطن‌پرست سوریه محسوب می‌شد و در چند تظاهرات مردمی هم حضور یافته بود.

شهرت اصلی عیسی البته به شعرهایی است که برای بچه‌ها سروده است. از این شاعر سوری به عنوان بنیانگذار شعر کودکان در زبان عربی هم یاد می‌شود. از او یک دیوان شعر با عنوان «دیوان اطفال» به جای مانده که در سوریه طرفداران زیادی دارد.

عیسی در یکی از مصاحبه‌هایش درباره ورود خود به جهان ذهنی کودکان می‌گوید: «بعد از آن روز (شکست اعراب از اسرائیل) عرب از کابوس خود بیدار شد و از آن بلای نفسگیر رهایی یافت. من به کودکان عرب نگریستم. در چشمان آنها فردا و آینده امت عربی را دیدم و از خود پرسیدم آیا شایسته نیست که به سوی آنان بروم و از آنان بنویسم؟»