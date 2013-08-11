مت ديمون "بهشت" را به سینماها آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم علمی تخیلی "بهشت"(Elysium) که توسط استوديو سوني پخش شده است، پنج‌شنبه در یک سانس نمایش، 1.6 میلیون دلار فروش کرد.

این فیلم که از ساعت 10 شب پنج‌شنبه اکران خود را آغاز کرده است، این امکان را دارد که تا پایان تعطیلات آخر هفته به فروشی 30 میلیون دلاری دست یابد.

اکشن تخیلی "بهشت" درباره تلاش مت دیمون برای ورود به یک ایستگاه فضایی است که توسط انسان‌ها ساخته شده و اعضای یک جامعه در آنجا زندگی می‌کنند. "بهشت" به کارگردانی نیل بلوم کمپ ساخته شده و جودی فاستر دیگر بازیگر آن است.

"بهشت" با هزینه 115 میلیون دلاری ساخته شده و در بیش از 2700 سالن سینما به نمایش درآمده است.

این فیلم رقبایی هم دارد که شامل "ما خانواده میلر هستیم" و فیلم "پرسی جکسون: دریای هیولاها" می‌شود. هر دوی این فیلم‌ها نمایش خود را همزمان با "بهشت" از پنج‌شنبه شروع کردند.

"ما خانواده میلر هستیم" در اکران پنج‌شنبه 4.7 میلیون دلار و در دو روز اول نمایشش در مجموع 11 میلیون دلار فروخت . "پرسی جکسون" هم 3.4 میلیون در روز پنج شنبه و نزدیک 9 میلیون در دو روز اول فروش کرد. برای هر دوی این فیلم ها در هفته اول نمایششان فروشی حدود 25 تا 30 میلیون دلار پیش بینی می شود.

انیمیشن "هواپیماها" ی دیسنی نیز از فیلم هایی بود که همین آخر هفته اکران شد. این انیمیشن که حال و هوای "ماشین ها" را دارد، به کارگردانی کلی هال و برمبنای فیلمنامه جفری ام.هوارد ساخته شده است.