کنسرت خواجه امیری در بندرعباس برگزار شد/"مادرانه" و "نابرده" رنج اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت احسان خواجه امیری در طی روزهای 18 و 19 مرداد ماه در سه سانس در تالار شهید آوینی بندرعباس با استقبال کم نظیر مردم برگزار شد. این کنسرت جزو محدود برنامه هایی بود که ظرفیت سالن به طور کامل پر می شود.

این خوانند پاپ قطعاتی همچون "نمی دونم"، "احساس آرامش"، "سلام آخر"، "نمی دونی"، "غریبانه»، "نابرده رنج"، "دریا"، "این حقم نیست"، "خلاصم کن" و "پرنده" را اجرا کرد. خواجه امیری که برای چندمین بار است در شهر بندرعباس کنسرت برپا می کند از دو هنرمند بزرگ استان هرمزگان زنده یاد ناصر عبداللهی و رضا صادقی یاد کرد. همچنین در ادامه ترانه "هر چی آرزوی خوب مال تو" را پس از بیان جمله معروف "هیچ جا بندر نابو" اجرا کرد.

ترانه "مادرانه" با درخواست تماشاگران توسط احسان خواجه امیری در بندرعباس اجرا شد.



قطعات اجرا شده خواجه امیری با ترانه هایی از روزبه بمانی، اهورا ایمان، افشین یداللهی، حسین متولیان و امیر پیرنهان برای مخاطبان به اجرا درآمد.



هومن نامداری رهبر ارکستر، هومن غفاری(درامز)، کامیار ماندگاریان و علی ضرابی(ترومپت)، محمد کاظمی(کیبورد)، مهرداد هزارخوانی(گیتار باس)، سیامک کریم‌پور(ترومبون)، امید حجت(گیتار الکتریک)، احسان نی زن(ویلن) و سیامک پناهی(پرکاشن)