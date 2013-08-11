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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰

رقابتهای انتخابی تيم ملي كشتي آزاد؛

مصاف مدعيان اوزان 66 و 96 کیلوگرم/ تقوي و يزداني وارد گود مي‌شوند

مصاف مدعيان اوزان 66 و 96 کیلوگرم/ تقوي و يزداني وارد گود مي‌شوند

رقابتهای انتخابی مدعيان اوزان 66 و 96 کیلوگرم کشتی آزاد برای انتخاب فرد برتر جهت حضور در رقابتهای جهانی 2013 مجارستان روز 25 مرداد ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، در وزن 66 کیلوگرم ابتدا مهدی تقوی به مصاف مرتضی عبداله پور می رود و در صورت پیروزی بر مبنای دو برد از سه مسابقه با میثم نصیری مبارزه می کند.

بر این اساس، در وزن 96 کیلوگرم، رضا یزدانی، جمال میرزایی، حسن رحیمی، سعید امیری، حامد طالبی و حامد تاتاری در تاریخ 25 مرداد ماه به مصاف هم می روند و نفر برتر رقابت مذکور در مسابقه نهایی با جعفر دلیری بر اساس فرآیند انتخاب تیم ملی کشتی آزاد (قاعده 2برد، 2 کشتی از 3 کشتی) رقابت می کند، تا آزادکار برتر وزن 96 کیلوگرم را مشخص كند.

همچنین با تصمیم شورای فنی تیمهای ملی کشتی آزاد در این مسابقات که با قضاوت داوران بین المللی برگزار می شود، از نفرات حاضر تست دوپینگ گرفته می شود.

کد مطلب 2113312

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