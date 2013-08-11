به گزارش خبرگزاري مهر، در وزن 66 کیلوگرم ابتدا مهدی تقوی به مصاف مرتضی عبداله پور می رود و در صورت پیروزی بر مبنای دو برد از سه مسابقه با میثم نصیری مبارزه می کند.

بر این اساس، در وزن 96 کیلوگرم، رضا یزدانی، جمال میرزایی، حسن رحیمی، سعید امیری، حامد طالبی و حامد تاتاری در تاریخ 25 مرداد ماه به مصاف هم می روند و نفر برتر رقابت مذکور در مسابقه نهایی با جعفر دلیری بر اساس فرآیند انتخاب تیم ملی کشتی آزاد (قاعده 2برد، 2 کشتی از 3 کشتی) رقابت می کند، تا آزادکار برتر وزن 96 کیلوگرم را مشخص كند.

همچنین با تصمیم شورای فنی تیمهای ملی کشتی آزاد در این مسابقات که با قضاوت داوران بین المللی برگزار می شود، از نفرات حاضر تست دوپینگ گرفته می شود.