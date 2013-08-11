کاشت 360 اصله درخت در کرمان/حفاظت از فضای سبز وظیفه همه شهروندان است

ایمان سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی تابستان جاری با توجه به گرم شدن هوا شهروندان کرمانی استقبال بی نظیری از پارک ها داشتند.

وی با اشاره به تلاش های شهرداری برای توسعه فضای سبز گفت: بخشی از اعتبار اختصاص یافته به توسعه فضاهای سبز شهری برای رفع خسارات وارده به پارک ها و فضاهای سبز شهر هزینه می شود.

این مسئول بیان داشت: با توجه به اینکه شهروندان هزینه حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری را پرداخت می کنند بنابراین از مردم می خواهیم در این زمینه همکاری بیشتری با شهرداری داشته باشند.

وی در ادامه از کاشت بیش از 157 هزار نهال دائمی و فصلی در تیرماه امسال در شهر کرمان خبر داد و گفت: طی مدت گفته شده 116 هزار و 800 نهال فصلی و 41 هزار و 120 نهال دائمی در شهر کرمان کاشته شده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان هم چنین از کاشت 360 اصله درخت و درختچه خبر داد و افزود: 24 هزار و 100 متر مربع گیاه پوششی در شهر کرمان ایجاد شده است.

سیف الهی گفت: به منظور استفاده بهینه و کاهش مصرف آب از دو شیوه آبیاری قطره ای و بارانی برای فضاهای سبز کرمان استفاده می شود.

وی همچین از مردم خواست که با کاشت درخت در مقابل منازل خود در سرسبزی و آبادانی شهر مشارکت داشته باشند.



