به گزارش خبرگزاری مهر، علي معصومي در اين باره گفت: اين دستورالعمل با هدف افزايش ارزش افزوده، قدرت رقابت پذيري و افزايش سهم صادرات صنعتي و معدني از طريق تقويت توانمندي هاي نرم بنگاه هاي توليدي و تجاري و ايجاد يك رابطه تعاملي و هم افزا ميان نقش آفرينان حوزه‌هاي پنج گانه پژوهش و نوآوري، فناوري و صنايع پيشرفته، توسعه خدمات، منابع انساني و فرهنگ توليد و تجارت و ارتقاء بهره وري تهيه و ابلاغ شده است.



وي در ادامه تصريح كرد: طبق اين دستورالعمل كليه اقدامات حوزه هاي پنج گانه فوق الذكر شامل سياستگذاري، برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري، و اجرا در قالب يك نظام واحد راهبري و مديريت مي شود.



رئيس مركز پژوهش، توسعه فناوري و صنايع نوين افزود: اركان اين نظام كه شامل شوراي عالي، شوراي تخصصي و كميسيون هاي پنج گانه تخصصي مي باشند در چهار سطح سياستگذاري و برنامه ريزي، هماهنگي و تصميم گيري، اجرا و نظارت و ارزيابي تعريف شده اند.



وي همچنين اظهار كرد: به منظور افزايش كارايي و اثربخشي فعاليتهاي كميسيون هاي تخصصي، هريك از اين كميسيون ها در يكي از سازمان هاي زيرمجموعه مرتبط وزارت تشكيل شده است. بر اين اساس، كميسيون پژوهش و نوآوري در دانشگاه صنايع و معادن، كميسيون فناوري و صنايع پيشرفته در سازمان گسترش و نوسازي صنايع، كميسيون توسعه خدمات در سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي، كميسيون ارتقاء بهروه وري در مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وكميسمون توسعه منابع انساني وفرهنگ توليد و تجارت در مركز پژهش، توسعه فناوري وصنايع نوين مستقر مي باشند.



رئيس مركز پژوهش، توسعه فناوري و صنايع نوين يادآور شد: تمامي كميسيونها جلسات تخصصي خود را بصورت فعال ومستمر برگزار كرده اند ، بطوريكه درمجموع تاكنون 18 جلسه تخصصي كميسيون ها و شوراي تخصصي تشكيل شده و در اغلب كميسيون ها، اهداف و برنامه هاي كلان سال 92 استخراج شده است.



وي همچنين خاطرنشان كرد: معاونتها، سازمانها و مؤسسات زيرمجموعه وزارت در برگزاري جلسات نظام جامع مشاركت فعالي داشته اند كه همكاري و زحمات آنها شايسته تقدير مي باشد.



