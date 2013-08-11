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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۱۶

ابلاغ دستورالعمل نظام جامع ارتقای توانمندي‌هاي بخش صنعت، معدن و تجارت

ابلاغ دستورالعمل نظام جامع ارتقای توانمندي‌هاي بخش صنعت، معدن و تجارت

رئيس مركز پژوهش، توسعه فناوري و صنايع نوين اعلام كرد: در راستاي تحقق چشم انداز، اهداف و راهبردهاي كلان توسعه بخش هاي صنعت، معدن و تجارت كشور و نيز تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه ، "نظام جامع ارتقاء توانمندي هاي بخش صنعت، معدن و تجارت"، توسط وزيرصنعت،معدن وتجارت به تمامي معاونتها و سازمان هاي زيرمجموعه وزارتخانه ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علي معصومي در اين باره گفت: اين دستورالعمل با هدف افزايش ارزش افزوده، قدرت رقابت پذيري و افزايش سهم صادرات صنعتي و معدني از طريق تقويت توانمندي هاي نرم بنگاه هاي توليدي و تجاري و ايجاد يك رابطه تعاملي و هم افزا ميان نقش آفرينان حوزه‌هاي پنج گانه پژوهش و نوآوري، فناوري و صنايع پيشرفته، توسعه خدمات، منابع انساني و فرهنگ توليد و تجارت و ارتقاء بهره وري تهيه و ابلاغ شده است.

وي در ادامه تصريح كرد: طبق اين دستورالعمل كليه اقدامات حوزه هاي پنج گانه فوق الذكر شامل سياستگذاري، برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري، و اجرا در قالب يك نظام واحد راهبري و مديريت مي شود.

رئيس مركز پژوهش، توسعه فناوري و صنايع نوين افزود: اركان اين نظام كه شامل شوراي عالي، شوراي تخصصي و كميسيون هاي پنج گانه تخصصي مي باشند در چهار سطح سياستگذاري و برنامه ريزي، هماهنگي و تصميم گيري، اجرا و نظارت و ارزيابي تعريف شده اند.

وي همچنين اظهار كرد: به منظور افزايش كارايي و اثربخشي فعاليتهاي كميسيون هاي تخصصي، هريك از اين كميسيون ها در يكي از سازمان هاي زيرمجموعه مرتبط وزارت تشكيل شده است. بر اين اساس، كميسيون پژوهش و نوآوري در دانشگاه صنايع و معادن، كميسيون فناوري و صنايع پيشرفته در سازمان گسترش و نوسازي صنايع، كميسيون توسعه خدمات در سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي، كميسيون ارتقاء بهروه وري در مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وكميسمون توسعه منابع انساني وفرهنگ توليد و تجارت در مركز پژهش، توسعه فناوري وصنايع نوين مستقر مي باشند.

رئيس مركز پژوهش، توسعه فناوري و صنايع نوين يادآور شد: تمامي كميسيونها جلسات تخصصي خود را بصورت فعال ومستمر برگزار كرده اند ، بطوريكه درمجموع تاكنون 18 جلسه تخصصي كميسيون ها و شوراي تخصصي  تشكيل شده و در اغلب كميسيون ها، اهداف و  برنامه هاي كلان  سال 92 استخراج شده است.

وي همچنين خاطرنشان كرد: معاونتها، سازمانها و مؤسسات زيرمجموعه وزارت در برگزاري جلسات نظام جامع مشاركت  فعالي داشته اند كه همكاري و زحمات آنها شايسته تقدير مي باشد.


 

کد مطلب 2113316

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