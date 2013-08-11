تجهیز بیمارستان گچساران به رادیولوژی دیجیتال و بخش ICU

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیولوژی دیجیتال و دستگاه ICU مغز و اعصاب این بیمارستان با حضور غلامرضا تاج‌گردون، نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، معاون درمان این دانشگاه و تعداد زیادی از مسئولین استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این مراسم گفت: دستگاه رادیولوژی دیجیتال بیمارستان شهید رجایی گچساران سومین دستگاه از این نوع در کهگیلویه و بویراحمد به شمار می‌رود و دو دستگاه دیگر در مرکز استان در بیمارستان‌های شهید بهشتی و امام سجاد(ع) نصب شده است.

حسام الدین نبوی زاده افزود: هزینه نصب و راه اندازی این دستگاه بیش از 9 میلیارد ریال بوده که کمک زیادی به تشخیص بیماری در بیمارستان شهید رجایی گچساران می‌کند.

وی عنوان کرد: چهارمین دستگاه رادیولوژی دیجیتال نیز در آینده ای نزدیک در دهدشت راه اندازی می شود.

نبوی زاده همچنین با اشاره به افتتاح « ICU» مغز و اعصاب بیمارستان شهید رجایی گچساران بیان کرد: در مجموع برای راه‌اندازی‌ بخش‌های رادیولوژی دیجیتال و دستگاه « ICU» بیمارستان شهید رجایی گچساران بالغ بر 14 میلیارد ریال هزینه شده است.