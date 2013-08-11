گاز مصرفی 85 درصد مشترکین گاز خراسان جنوبی زیر الگو است

حسن افتخاری در گفتگو با مهر، اظهارداشت: گاز مصرفی 85 درصد مشترکین گاز استان زیرالگو، 12 درصد مطابق الگو و سه درصد بالاتر از الگوی مصرف است.

وی تعداد مشترکین گاز استان را 130 هزار خانوار اعلام کرد و بیان داشت: از این تعداد بیش از 11 هزار خانوار مشترک گاز شهری و بیش از 16 هزار مشترک گاز روستایی هستند.

افتخاری با اشاره به اینکه جمعیت تحت پوشش گاز شهری استان بدون احتساب طبس را 90 درصد و جمعیت روستایی را 20 درصد ذکر کرد و افزود: جمعیت تحت پوشش شهری طبس 50 درصد و روستایی صفر درصد است.

وی اضافه کرد: جمعیت شهری تحت پوشش گاز طبیعی استان بدون احتساب طبس 90 درصد و با احتساب طبس 85 درصد است.

به گفته وی جمعیت روستایی گازدار استان نیز بدون احتساب طبس 18 درصد و با احتساب این شهرستان 16.5 درصد است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی تعداد شهرهای گاز دار استان را 14 شهر برشمرد و بیان کرد: بیرجند، خوسف، قاین، آرینشهر، خضری دشت بیاض، نیمبلوک، آیسک، سرایان، سه قلععه، فردوس، اسلامیه، بشرویه، طبس و ارسک از جمله شهرهای گازدار استان است.

افتخاری تعداد شهرهای در دست اقدام برای گازرسانی را شش هر اعلام کرد و افزود: گازرسانی به شهرهای مود، سربیشه، اسدیه، طبس مسینا، قهستان و گزیک در دست اجرا است.

وی ادامه داد: تعداد روستاهای در دست اجرای برای گازرسانی در استان 27 روستا است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی همچنین به گازرسانی در بخش حمل و نقل اشاره کرد و یادآور شد: هم اکنون تعداد جایگاه های سی ان جی استان 21 جایگاه فعال بوده که گازرسانی شده است.