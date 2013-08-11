جوانان کرمانشاهی به سوی تجرد گام بر می دارند/ ازدواج و موانع پیش روی آن

به گزارش خبرنگار مهر، سنت، مذهب، فرهنگ و رسوم در یکی از مهم ترین اتفاقات زندگی هر انسانی یک اشتراک دارد که همگی بر روی آن تاکید می کنند.

در اکثر جوامع همواره روی این مسئله تاکید می شود که ازدواج یکی از مهم ترین و اساسی ترین اتفاقاتی است که در زندگی افراد آن جامعه رخ می دهد و به دلیل اهمیت آن همواره بسیاری از کارشناسان در خصوص آن اظهارنظرهای متفاوتی را مطرح کرده اند.

بررسی آمار میزان ازدواج در جامعه یکی از مواردی است که همواره مورد توجه بسیاری از تحلیلگران روانشناسی و جامعه شناسی بوده است زیرا از طریق آن است که می توان از بسیاری از مشکلات ناشی از کاهش ازدواج و افزایش تجرد آگاه شد.

جوانان کرمانشاهی و مشکلی به نام تجرد

شهر کرمانشاه به دلیل بافت نیمه سنتی در حال گذار به زندگی مدرن و همچنین وجود فرهنگ های مختلف همواره برای بررسی های کارشناسانه محل قابل توجهی بوده است زیرا نتایج این بررسی ها توانسته است نظرات بسیاری را به خود جلب کند.

کاهش توجه به ایجاد بستر های مناسب برای به انجام رسیدن ازدواج در میان جوانان از سوی برخی از مسئولین و نهادها و همچنین تغییر فرهنگی باعث شده است که آمارها به نوعی نگران کننده شوند.

این مسئله به خوبی در آمار 3 ماهه ابتدایی سال گویاست که کرمانشاه با کاهش میزان ازدواج روبرو بوده است.

کاهش 30 درصدی ازدواج در استان کرمانشاه

احد جودی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید کاهش میزان ازدواج در استان کرمانشاه اظهار داشت: در 3 ماه ابتدای سال جاری چهار هزار و 500 مورد ازدواج رخ داده که نشان دهنده کاهش آن است.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه افزود: بررسی آمارهای ازدواج سال جاری نسبت به سال گذشته نشان دهنده کاهش 30 درصدی این میزان است.

وی اضافه کرد: این آمار هر ساله متغیر بوده است و امکان کاهش و یا افزایش آن برای ماه های بعدی وجود دارد.

تاثیر روابط قبل از ازدواج بر آمار ازدواج

یک روانشناس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین عواملی که می تواند بر میزان آمار ازدواج و کاهش آن تاثیر قابل توجهی را بگذارد روابط خارج از ازدواج است، اظهار داشت: بررسی تحقیقات و نتایج آن نشان می دهد که جوانانی که با جنس مخالف ارتباطات خارج از مقوله ازدواج داشته اند، به ازدواج با نگاه تردید می نگرند.

سعیده کرمی افزود: این گونه روابط علاوه بر اینکه نگاه فرد را نسبت به جنس مخالف تغییر می دهد، باعث می شود که فرد نتواند به شخصی برای ازدواج اعتماد کند.

بیکاری و وضعیت اقتصادی ارتباط مستقیمی با آمار ازدواج دارد

کرمی در ادامه به وضعیت اقتصادی در جامعه اشاره کرد و گفت: بایستی تاکید کرد که اگر شرایط اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد، می توان به افزایش آمار ازدواج امیدوار بود و در غیر این صورت باید شاهد کاهش بیش تر آمار ازدواج باشیم.

وی اضافه کرد: بسیاری از جوانان با نداشتن شغل و یا کمبود درآمد مواجه هستند که این مسئله باعث شده است که نتوانند به موقع ازدواج کنند.

انتظاراتی که مشکل ساز می شوند

کرمی در ادامه گفت: بارها مشاهده شده است که جوانان انتظاراتی خارج از عرف از همسر آینده خود دارند و همین مسئله باعث می شود که نتوانند فردی را که با معیارهای های آن ها تطابق داشته باشد را پیدا کنند.

وی تاکید کرد: بالا رفتن معیارهای یک فرد برای ازدواج به صورت نادرست، باعث می شود که فرد علاوه بر آن که نتواند برای ازدواج شخصی را انتخاب کند، دچار مشکلاتی در سلامت روان نیز بشود.

از آنجایی که کاهش ازدواج در یک جامعه زمینه ساز مشکلات بسیاری در حوزه های مختلفی است و تبعات نامطلوب فراوانی را دارد، این مسئله جای کار زیادی خواهد داشت که برای گسترش فرهنگ ازدواج در جامعه تلاش شود.

کاهش آمار بسیار بالای میزان ازدواج در شهر کرمانشاه یک زنگ هشدار برای بسیاری از نهادها و سازمان های مرتبط با جوانان است که بایستی برای رفع آن برنامه ریزی های دقیقی را انجام دهند.

در صورت عدم انجام دادن اقدامات مناسب، مشکلاتی در آینده ای نزدیک مشاهده خواهد شد که رفع آن پر هزینه تر خواهد بود و زمان بیش تری را می طلبد. همیشه پیشگیری کم هزینه تر از درمان بوده است.

------------------------------

گزارش از: علی حسینی