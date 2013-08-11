اعزام 12 گروه اردوی جهادی به مناطق محروم آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شهباز پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اعلام اینکه این طرح از 21 تا 30 مرداد ماه سالجاری با اعزام 12 گروه به 12 روستای مناطق محروم آذربایجان غربی اجرایی می شود، افزود: در این راستا 140 دانشجو به روستاهای رشکان، جبل، اسلام آباد، سفر آباد، ناری، ژار آباد، باستان، دیزج، کنعان و ... اعزام می شوند.

وی با اشاره به اینکه کلاسهای آموزشی دام و طیور، بهداشت زنان روستایی و بیماری های واگیردار بین انسان و دام در قالب این اردوها به صورت رایگان به جامعه هدف ارائه می شود، اظهار داشت: همچنین کلاسهای قرآن، احکام، کامپیوتر، زبان انگلیسی، عربی، ریاضی و تقویتی کنکور در قالب این اردوهای جهادی به مردم این مناطق محروم ارائه می شود.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی با اعلام اینکه اردوهای جهادی در پاسخ به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر خدمت رسانی به مناطق محروم و ایجاد نشاط در جامعه پویا و جوان دانشجویی اجرایی می شود، عنوان کرد: گسترش فرهنگ عدالت، تبلیغ فرهنگ جهاد، ایجاد اعتماد عمومی نسبت به خدمات نظام از اهداف برگزاری این اردوها هستند.

شهباز خودسازی و تزکیه نفس دانشجویان، شناسایی مشکلات عدیده مربوط به مناطق محروم، تقویت روحیه خودباوری و امید بین دانشجویان را از دیگر اهداف برگزاری اردوهای جهادی دانست و ادامه داد: همچنین بر اساس برنامه ریزی ها و هماهنگی های انجام شده دانشجویان دانشگاههای صنعتی و دانشگاه ارومیه نیز به روستاهای شمال استان و سرو و میاندوآب اعزام می شوند.

دریافت 11 طرح حرم یادمان شهدا گمنام علوم پزشکی آذربایجان غربی

وی از دریافت 11 طرح حرم یادمان شهدای گمنام علوم پزشکی آذربایجان غربی خبر داد و اعلام کرد: در این راستا هیئت امنای حرم شهدای گمنام تشکیل و 11 اثر و طرح ارسالی طی 10 جلسه بررسی و داوری شد و در نهایت طرح اولیه حرم انتخاب شد، که 5 میلیون تومان جایزه به اثر برتر تعلق گرفت. در ادامه با بررسی نقاط ضعف و قوت طرح مقرر شد پیش از تامین اعتبار در زمینی به مساحت هزار متر مربع اجرایی شود.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی با اشاره به فعالیتهای انجام شده در حوزه نشریات دانشجویی هم گفت: نشریه ندای حق و نشریه کنکاش با موضوعات علمی و سیاسی توسط بسیج دانشجویی تولید می شود که در سالهای اخیر موفق به کسب مدال طلای کشور و مقالات سیاسی و علمی شده است.

شهباز از راه اندازی سایت بسیج دانشجویی با عنوان سربازان سید علی خبر داد و یادآور شد: این سایت با هدف پاسخگویی به شبهات دینی، سیاسی و اعتقادی راه اندازی شده، همچنین بسیج دانشجویی با حضور در فضای مجازی، گروه سایبری را برای شناسایی آسیبهای موجود تشکیل داده است.