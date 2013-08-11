اولین انتصاب دولت امیدها را زنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دامغانی پیش ازظهر یکشنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق گرگان افزود: در شرایطی که کشورمان به واسطه تحریمهای ظالمانه و بی سابقه و برخی مدیریت های ناکارآمد، ضعیف و غیرتخصصی داخلی، از نظر سرانه تولید، تفاوت فاحش میزان صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای مصرفی، تورم، نرخ بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و ... در وضعیت نامطلوبی بسر می برد؛ اولین انتصاب دولت تدبیر و امید؛ امیدها را دل زنده کرد.

وی بیان داشت: این انتخاب هوشمندانه و انتصاب شجاعانه نشانه ای از اعتقاد و اعتماد دولت یازدهم به توانمندی های بخش خصوصی و در رأس آن شخص دکتر نهاوندیان به عنوان رئیس تحول گرا و اندیشمند پارلمان بخش خصوصی است.

وی اظهار داشت: بی جهت نیست که در روزهای گذشته اکثر تحلیل گران و اندیشمندان حوزه اقتصاد و سیاست، آن را فرصتی طلایی و تاریخی قلمداد کرده اند، فرصتی طلایی که اگر به هر دلیلی از اتاق های بازرگانی، فعالان بخش خصوصی و حتی دولت گرفته شود، شاید هرگز تکرار نشود.

دامغانی گفت: سالهاست که صنعتگران، تولیدکنندگان و تجار این مرز و بوم در مواجهه با همتایان خود در سایر کشور و در برخورد با موانعی ناشی از کم توجهی دولت به بخش خصوصی؛ آرزو می کردند کاش شرایط به گونه ای بود که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با درک شرایط بازار به معنای عام، در حل مسائل و موانع ریز و درشت اقتصادی در نقش یک حامی و همراه پشت سر آنان می بود، اکنون این آرزو در حال تحقق است.

وی یادآورشد: اعضای هیئت نمایندگان دوره هفتم اتاق گرگان، با تحلیل شرایط ویژه کشور ، به امید تحقق حماسه اقتصادی، پس از حماسه سیاسی که دغدغه مقام معظم رهبری و آحاد جامعه است، خواهان ادامه فعالیت قدرتمند و دانش محور دکتر نهاوندیان در مسند ریاست اتاق ایران هستند.

دامغانی تصریح کرد: در این دوره امید و تدبیر، امید آن می رود که با همدلی و ارتباط نزدیک دولت و پارلمان و بخش خصوصی، شاهد رشد و شکوفایی تولید و رونق اقتصادی، در سایه تحقق قانون بهبود فضای کسب و کار و توجه جدی به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باشیم.