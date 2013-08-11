سالانه 560 تن زغال اخته از باغات کلیبر برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعد اله اسکندری صبح امروز در جلسه ستاد کشاورزی کلیبر گفت: برداشت این محصول از مرداد ماه سالجاری آغاز و تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به سطح زیر کشت این محصول در شهرستان کلیبر گفت: سطح زیر کشت زغال اخته 112 هکتار است که بطور متوسط از هر هکتار پنج تن محصول بدست می آید.

مدیرباغبانی سازمان جهادکشاورزی استان افزود: به دلیل نبود صنایع صنعتی درمنطقه این محصول به صورت خانگی فرآوری شده و به فروش می رسد.

اسکندری برگزاری جلسات تخصصی و جشنواره ها را راهکاری موثر برای برای معرفی این محصول باغی دانست و گفت: معرفی محصولات، تولیدات و ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش باغی و کشاورزی در افزایش توان اقتصادی بخش کشاورزی این منطقه مهم است.

میوه، برگ، پوست و حتی ریشه این درخت دارای خواص درمانی بوده و از جمله خواص آن می توان به تقویت معده، التهاب زخم معده، درمان اسهال، رفع اختلالات جریان خون، تنظیم فشار خون و افزایش قدرت بینایی اشاره کرد.