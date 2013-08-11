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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۴

اسکندری خبر داد:

سالانه 560 تن زغال اخته از باغات کلیبر برداشت می شود

سالانه 560 تن زغال اخته از باغات کلیبر برداشت می شود

کلیبر- خبرگزاری مهر: مدیرباغبانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از برداشت سالانه 560 تن زغال اخته از باغات این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعد اله اسکندری صبح امروز در جلسه ستاد کشاورزی کلیبر گفت: برداشت این محصول از مرداد ماه سالجاری آغاز و تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به سطح زیر کشت این محصول در شهرستان  کلیبر گفت: سطح زیر کشت زغال اخته 112 هکتار است که بطور متوسط از هر هکتار پنج تن محصول بدست می آید.

مدیرباغبانی سازمان جهادکشاورزی استان افزود: به دلیل نبود صنایع صنعتی درمنطقه این محصول به صورت خانگی فرآوری شده و به فروش می رسد.

اسکندری برگزاری جلسات تخصصی و جشنواره ها را راهکاری موثر برای  برای معرفی این محصول باغی دانست و گفت:  معرفی محصولات، تولیدات و ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش باغی و کشاورزی در افزایش توان اقتصادی بخش کشاورزی این منطقه مهم است.

میوه، برگ، پوست و حتی ریشه این درخت دارای خواص درمانی بوده و از جمله خواص آن می توان به تقویت معده، التهاب زخم معده، درمان اسهال، رفع اختلالات جریان خون، تنظیم فشار خون و افزایش قدرت بینایی اشاره کرد.

کد مطلب 2113338

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