سلامت كلاس اولي هاي مناطق محروم سنجيده نمي شود

حسين احمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، افزود: در سال تحصيلي 85- 84 حدود يك ميليون و 200 هزار دانش آموز كلاس اولي خواهيم داشت كه 300 هزار نفر از آنها بدون انجام طرح سنجش آمادگي تحصيلي وارد مدرسه مي شوند.

وي دورافتاده بودن برخي مناطق و عدم دسترسي به دانش آموزان را از جمله دلايل تفاوت آمار جمعيتي نوآموزان تحت پوشش طرح سنجش آمادگي تحصيلي و ورودي هاي پايه اول عنوان كرد.

احمدي، آمار ورودي پايه اول ابتدايي را شامل نوآموزاني دانست كه تازه وارد اين دوره مي شوند و بايد به آنها دانش آموزان مردودي كلاس اولي را اضافه كرد.

مديركل دفتر آموزش و پرورش ابتدايي در خصوص افت تحصيلي بالا در بين كلاس اولي ها، گفت: عدم تعيين دوره پيش دبستاني به عنوان دوره اي اجباري براي نوآموز، از جمله دلايل افت تحصيلي در بين كلاس اولي ها محسوب مي شود.

وي از برگزاري كلاس هاي يك ماهه در مناطق دوزبانه كشور به عنوان يكي از راههاي كاهش افت تحصيلي دانش آموزان كلاس اولي ياد كرد و افزود: در حال حاضر اين كلاسها در اغلب استانهاي دو زبانه كشور برگزار مي شود.

گفته مي شود بر اساس اعلام سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور، امسال حدود 900 هزار نوآموز در طرح سنجش آمادگي تحصيلي شركت خواهند كرد.



