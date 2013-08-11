به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای برنامه‌های اجرایی و اهداف تماشاخانه ایرانشهر که فروش آنلاین بلیت با امکان انتخاب صندلی توسط مخاطبان، تولید فیلم تئاتر، آیین افتتاح نمایش، تمرین نمایش گروه‌های حرفه‌ای با حضور دانشجویان و انتشار فصلنامه داخلی تماشاخانه ایرانشهر تحت عنوان "نمایشخانه" را نیز شامل می‌شود، فضاها و سازه‌های تبلیغاتی برای معرفی آثار نمایشی مختلف در محوطه بیرونی تماشاخانه ایرانشهر اختصاص داده شده است.

در حال حاضر چهار سازه تبلیغاتی تماشاخانه ایرانشهر در ابعاد 5 × 5/1 متر و دو سازه تبلیغاتی در ابعاد 80/4 × 5/1 متر و دو سازه تبلیغاتی دیگر با ابعاد 70/2 × 2 متر در بخش بیرونی این مرکز نمایشی طراحی و آماده بهره برداری است.علاقه‌مندان برای آگاهی بخشی و تبلیغ آثار متنوعی که از سوی سازمان های مختلف در گوشه و کنار شهر اجرا می شوند، می توانند به روابط عمومی تماشاخانه ایرانشهر مراجعه کنند.



همچنین فیلم سه اثر نمایشی "آوازه‌خوان طاس" به کارگردانی بهمن معتمدیان، "21 بار مردن در 30 روز" به کارگردانی صابر ابر و نمایش "آنتیگونه" به کارگردانی همایون غنی‌زاده که پیش از این در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته بودند، در قالب مجموعه فیلم‌تئاتر راهی بازار شدند. پیش از این نیز فیلم‌تئاتر نمایش‌های "خشکسالی و دروغ"، "پدرخوانده ناپلی"، "شب روی سنگفرش خیس"، "عجایب المخلوقات"، "زنی از گذشته"، "پس از سقوط"، "این تابستان فراموشت کردم"، "ایوانف" و "مکبث" عرضه شده بود.



علاقه‌مندان می‌توانند آثار این مجموعه را به مبلغ 10 و 14 هزار تومان از طریق تماشاخانه ایرانشهر، خانه هنرمندان و فروشگاه‌های معتبر تهیه کنند.

