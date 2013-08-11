به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره خبرگزاری‌ها، نشریات الکترونیک و رسانه‌­های برخط با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی، معرفی فعالیت‌های­ فرهنگی، هنری، مذهبی رسانه‌­ای مرتبط با سیره ­ائمه معصومین به ویژه امام­ رضا (ع) و تجلیل از تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضا (ع) و کمک به انتشار گسترده­‌تر این آثار برگزار خواهد شد.

محورهای اصلی جشنواره، تیتر و لید، گزارش خبری، گفتگوی خبری، عکس خبری، فیلم خبری و سرمقاله است و آثار شرکت کنندگان باید با موضوع امام رضا (ع) و در بازه زمانی اول مهرماه 91 تا اول مرداد ماه 92 توسط یکی از خبرگزاری‌ها، نشریات الکترونیک و پایگاه‌های اینترنتی که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، منتشر شده باشد.

این جشنواره به مناسبت میلاد امام رضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) و همزمان با دهه کرامت به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برپا خواهد شد.

خبر دیگر از این جشنواره اینکه، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کارگروه مطبوعاتی جشنواره بین المللی امام رضا (ع)، در حکمی حجت‌الاسلام پیریایی را به عنوان ناظر برنامه‌های مطبوعاتی و دیجیتالی یازدهیمن جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) منصوب کرد.

امسال 114 ناظر بر جشنواره‌های موضوعی این رویداد فرهنگی و هنری نظارت می‌کنند که حجت الاسلام پیریایی بر دو جشنواه جلوه‌های فرهنگ رضوی در مطبوعات که در گیلان برگزار می‌شود و جشنواره خبرگزاری‌ها، نشریات الکترونیک و رسانه های برخط رضوی، نظارت خواهد داشت.