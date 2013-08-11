مسابقات تور تنیس زیر ۱۴ سال آسیا به زمان دیگری موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری دو هفته ای مسابقات تور تنیس زیر ۱۴ سال سال آسیا در تهران، هفته سوم این مسابقات در حالی به میزبانی هیئت تنیس آذربایجان شرقی برگزار می شود که از سوی فدراسیون تنیس آسیا این رقابت ها به زمان دیگری موکول شد.

پیش از این قرار بود این رقابت ها از ۲۲ تا ۳۰ شهریور ماه در ۲ بخش دختران و پسران برگزار شود که به دلیل همزمانی این مسابقات با رقابت های غرب آسیا در لبنان هفته سوم این بازی ها به زمان دیگری موکول شد. به این ترتیب با اعلام فدراسیون تنیس آسیا این رقابت ها از ۱۳ مهرماه سال جاری آغاز می شود که شرایط حضور در مسابقات به شرح زیر است:

- آخرین مهلت ثبت نام در مسابقات تور تنیس تبریز : روز سه شنبه ۱۹ شهریور ۹۲

- آخرین مهلت انصراف در این مسابقات : روز سه شنبه ۲ مهر ۹۲

- اعلام حضور در جدول انتخابی و در محل مسابقات : روز جمعه ۱۲ مهر ۹۲

- اعلام حضور در جدول اصلی و در محل مسابقات : روز یکشنبه ۱۴مهر ۹۲

- اعلام حضور در جدول دونفره و در محل مسابقات : روز دوشنبه ۱۵ مهر ۹۲

- شروع جدول انتخابی : روز شنبه ۱۳ مهر ۹۲

- شروع جدول اصلی : روز دوشنبه ۱۵ مهر ۹۲

- پایان مسابقات : روز شنبه ۲۰ مهر ۹۲

متولدین تاریخ های زیر مجاز به شرکت در این مسابقات هستند:

متولدین ۱۱ دی ۱۳۷۷تا ۱۵ مهر ۱۳۸۲