مسابقه استانی رزمی بانوان در همدان برگزار می شود

نایب رئیس هیئت رزمی بانوان استان همدان افزود: سه نفر از بزرگسالان که در مسابقه استانی مقام کسب کنند در اوایل شهریورماه به تیم ملی اعزام می شوند.

وی عنوان داشت: مسابقه استانی در پنج وزن از منفی 43 کیلو تا مثبت 65 در رده بزرگسالان و از وزن منفی 43 کیلو تا مثبت 60 کیلو در رده نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار می شود.

خزلی اضافه کرد: در این مسابقه استانی از شهرستان های نهاوند، تویسرکان، ملایر، اسدآباد و همدان شرکت می کنند.

نایب رئیس هیئت رزمی بانوان استان همدان ابراز داشت: این مسابقه 24 مردادماه در باشگاه تختی همدان برگزار می شود.

وی در پایان سخنانش گفت: لازم به ذکر است که هیئت رزمی شهرستان نهاوند در سال گذشته برترین هیئت شناخته شد که زیر نظر ایوب سنگ سفیدی است.