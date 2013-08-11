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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۵۱

مهلت دريافت آثار جشنواره فيلمسازان مستقل "افق نو" اعلام شد

مهلت دريافت آثار جشنواره فيلمسازان مستقل "افق نو" اعلام شد

30 مرداد ماه سال جاری آخرین مهلت دریافت آثار دومین جشنواره بین المللی فیلمسازان "افق نو" اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان به شرکت در دومین جشنواره بین المللی فیلمسازان "افق نو" می توانند آثارشان را تا تاريخ  30 مرداد ماه به دبيرخانه ارسال کنند.

"جنبش وال استریت"، "بیداری اسلامی"، "نقش لابی هاي صهيونيستي در بحران کنونی آمریکا و اروپا"، "قدرت و نفوذ لابي هاي صهيونيستي در غرب"، "بحران اقتصادی در اروپا و آمریکا"، "مقاومت علیه اشغال و مداخله غیرقانونی"، "جنبش های ضد جنگ"، "اسلام هراسي و ایران هراسي" از جمله موضوعات مورد نظر در این جشنواره است.

دومين جشنواره بين المللي فيلمسازان مستقل "افق نو" با همياری سازمان سينمايی كشور قصد دارد به تجزيه و تحليل مسائل روز اجتماعي و سياسي و به خصوص مسائل حول تغييراتی در سال های اخير در آمريكا و اروپا و کشورهای اسلامی رخ داده است، بپردازد.

این جشنواره از 12 تا 16 شهریور ماه سال جاری به دبير نادر طالب‌زاده در تهران برگزار می‌شود.

اولین دوره از جشنواره بين‌المللي فيلمسازان مستقل "افق نو" به دبيري نادر طالب‌زاده از تاريخ 12 تا 17 شهريور سال 91 در مجموعه سينمايي فلسطين و تالار وحدت با حضور نمايندگاني از 72 كشور جهان برگزار شد.

کد مطلب 2113354

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