به گزارش خبرنگارمهر، فرهاد منتصر کوهساری ظهر یکشنبه در جلسه بنادر افزود: بنادر با نقش تعيين‌كننده در سازماندهي فضاي ملي مي‌ توانند مطابق ميل بازار و مشتريان و نيز همگام با تكنولوژي روز، مسير توسعه و بهبود را طي كنند و جايگاه بهينه و بهره ور را نه تنها براي خود، بلكه براي ذينفعان در بازار رقابتي جهاني فراهم آورند.

وی تصریح کرد: بنادر كارآمد و فعال علاوه بر تنوع در صادرات و خروج از اقتصاد تك محصولي، نقش ارزشمندي در كاهش بهاي تمام شده كالاها دارند.

مدیرکل بنادر گیلان گفت: در حال حاضر افزون بر 90 درصد از تجارت جهاني از طريق حمل و نقل دريايي انجام مي‌ شود زيرا اين نوع حمل و نقل داراي مزاياي بسياري همچون قيمت ارزان، انتقال حجم و وزن انبوه كالا، انتقال سريع و بي‌خطر كالاهاست.

وی افزود: حمل و نقل دريايي كالاها نقش كليدي در تجارت خارجي بويژه تجارت فرا قاره‌اي جهان دارد و بدون وجود حمل و نقل دريايي، واردات و صادرات كالا كه پايه تجارت مدرن جهاني است، امكان پذير نيست.

کوهساری افزود: در حال حاضر 95 درصد واردات و 85 درصد صادرات كشور از طريق بنادر صورت مي‌گيرد بنابراين با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات كالا، توسعه بنادر به عنوان دروازه‌ هاي ارتباطي كشور، امري الزامي است.

وی یادآورشد: كيفيت كارايي در بنادر با سه عامل سرعت، هزينه و ايمني سنجيده مي‌شود بنابراین هرچه بندر داراي سرعت بالا، ايمني بيشتر و هزينه كمتر باشد علاوه براينكه به عنوان يك سيستم كارا و با كيفيت نقش توزيع كالا را برعهده مي‌گيرد، يك مزيت رقابتي بسيار حائز اهميت براي توليد كنندگان و صادركنندگان نيز محسوب مي ‌شود.