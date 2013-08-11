پوشش اخبار خبرگزاری مهر در قم مثبت و قوی است

به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی قبل از ظهر یکشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در قم، که به مناسبت روز خبرنگار انجام شد، طی سخنانی به فعالیت خبرگزاری مهر در قم اشاره کرد و آن را مثبت و قوی ارزیابی کرد.

وی با تاکید بر اینکه این خبرگزاری در پوشش اخبار متفاوت عمل می‌کند، بیان کرد: من از فعالیت‌های خبرگزاری مهر در قم در پوشش اخبار و تهیه گزارش‌ها راضی هستم.

استاندار قم در ادامه با اشاره به فعالیت مطبوعات و خبرگزاری‌های قم بیان کرد: تعدادی از رسانه‌های این استان با توجه به جایگاه ویژه قم در کشور فعالیت خوبی دارند.

پیریایی در ادامه عنوان کرد: بررسی سوابق برخی از بزرگان نشان می‌دهد که بسیاری از آنان در کارهای مطبوعاتی فعالیت داشته‌اند و در مسئولین کشور نیز یک ذائقه رسانه‌ای وجود دارد.

وی ادامه داد: با این وجود تا دست یابی به یک فضای فرهیختگی در بحث روزنامه نگاری چه از نگاه روزنامه نگار و چه مخاطب فاصله وجود دارد.

استاندار قم در ادامه عنوان کرد: بری از مواقع ممکن است در مطالعه و رصد خبرگزاری و روزنامه‌های استان به عنوان یک استاندار ضعفی را مشاهده و یا گله مندی داشته باشم اما سعی کرده‌ام در این زمینه سعه صدر داشته باشم.

وی ادامه داد: اگر ما خواهان این باشیم که رسانه‌ها تنها به علایق و سلایق‌ ما در پوشش اخبار توجه کنند که عملا کار مطبوعاتی و رسانه‌ای رخ نداده است.

وی ادامه داد: من معتقدم که رسانه‌ها و مطبوعات استان می‌توانند در زمینه امنیتی کمک خوبی برای مدیران استان باشند تا شرایط تحریک و تهییجی در استان رخ ندهد.