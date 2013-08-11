به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا قربانی با اشاره به آغاز پیش‌فروش بلیت قطار در زنجان افزود: پیش‌فروش بلیت‌های سفرهای تابستانی در حد فاصل روزهای 11 شهریور تا 10 مهرماه در این شرکت آغاز شده است.

وی با بیان اینکه پیش‌فروش بلیت قطارهای دور دوم سفرهای تابستانی 10 شرکت حمل و نقل ریلی از طریق مراجعه حضوری انجام می‌شود، اظهار داشت: شرکت‌های راه‌آهن شرقی بنیاد، وانیا ریل، جوپار، مهتاب سیرجم، رعد تبریز، ریل ترابر سبا، نورالرضا، ریل سیر کویر، هستیا و راه‌آهن حمل و نقل 10 شرکتی هستند که فروش بلیت آن به صورت حضوری از ساعت هشت صبح 21 مردادماه انجام می‌شود.

مدیرکل راه‌آهن شمال غرب استان زنجان تاکید کرد: فروش بلیت قطارهای شرکت حمل و نقل ریلی رجا از طریق مراجعه حضوری به مراکز فروش بلیت قطار و یا سایت www.raja.ir انجام می‌شود.

قربانی از آغاز پیش فروش بلیت قطار بین‌المللی تهران – ترکیه از ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه 22 مردادماه در این شرکت خبر داد.

وی گفت: در صورت نیاز تعدادی قطار فوق‌العاده با آغاز دور دوم سفرهای تابستانی راه‌اندازی می‌شود



فنس کشی محوطه غیرصنعتی مراکز انتقال نفت اشتهارد و ایده لو در زنجان

رئیس تعمیرات ساختمان و تاسیسات منطقه شمالغرب از فنس کشی محوطه غیر صنعتی مراکز انتقال نفت اشتهارد و ایده لو خبر داد.

بهرام بهاروند با عنوان این خبر اظهار داشت: فنس کشی ضلع جنوب غربی تاسیسات زنجان، احداث آبنما و سد پلکانی در مسیر تبریز /سراب /اردبیل به تعداد چهار عددو نیز احداث دال بتنی در تقاطع خطوط لوله از جمله اقدامات اخیر این واحد است.

وی با اعلام آماده سازی ساختمان کیفیت به ترمیم آب بردگیهای مسیر خط تبریز/سراب /اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: بازدید از مسیر خط ارومیه – میاندوآب ، بازدید و برآورد از تعمیرات تاسیسات و نیروگاه ارومیه از دیگر اقدامات این واحد است.