  1. استانها
  2. گیلان
۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۰۴

بزرگمهر عنوان کرد:

یک نفر در ساحل چابکسر رودسر غرق شد

یک نفر در ساحل چابکسر رودسر غرق شد

رودسر – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت نجات غریق و غواصی رودسر از غرق شدن یک نفر در ساحل چابکسر این شهرستان خبر داد.

هوشنگ بزرگمهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شخصی بنام "هوتم علیمحمدیان" 31 ساله اهل و ساکن تهران در خارج از محدوده طرح سالم سازی دریا محدوده کمیته امداد امام خمینی(ره) چابکسر به دلیل عدم آشنایی به فنون شنا غرق شد.

وی اظهارداشت: علیرغم توصیه های مکرر به مسافران برای استفاده از طرح های سالم سازی دریا برای شنا  متاسفانه برخی از مسافران نقاطی غیر از طرح های سالم سازی را برای شنا انتخاب می کنند که گاهی اوقات منجر به غرق شدن آنان می انجامد.

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی  رودسر ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون سه نفر در سواحل شهرستان رودسر غرق شدند.

کد مطلب 2113379

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها