یک نفر در ساحل چابکسر رودسر غرق شد

هوشنگ بزرگمهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شخصی بنام "هوتم علیمحمدیان" 31 ساله اهل و ساکن تهران در خارج از محدوده طرح سالم سازی دریا محدوده کمیته امداد امام خمینی(ره) چابکسر به دلیل عدم آشنایی به فنون شنا غرق شد.

وی اظهارداشت: علیرغم توصیه های مکرر به مسافران برای استفاده از طرح های سالم سازی دریا برای شنا متاسفانه برخی از مسافران نقاطی غیر از طرح های سالم سازی را برای شنا انتخاب می کنند که گاهی اوقات منجر به غرق شدن آنان می انجامد.

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی رودسر ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون سه نفر در سواحل شهرستان رودسر غرق شدند.