کسب رای اعتماد وزیران بستگی به قدرت پاسخگویی آنان در رفع شبهات دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حزب مؤتلفه اسلامی، حبیب‌الله عسگراولادی رئیس جبهه پیروان خط امام (ره) و رهبری در گفتگویی پیرامون کابینه یازدهم، عنوان کرد: آقای روحانی در مواضع خود موضوع شفافیت و التزام به قانونگرایی را بارها تاکید کرده‌اند. شفافیت از توان پاسخگویی هر دولتی نمایان می‌شود و قانونگرایی هم بر التزام به سازوکارهای قانونی متکی است همانطور که تاکنون همه التزام به قانون داشته‌اند و محصول آن دولت تدبیر و امید است. کابینه آینده هم انشاءالله از سازوکار مخالف و موافق در مجلس و نقد مشفقانه و رصد حکیمانه نمایندگان بیرون می‌آید.



وی افزود: رأی اعتماد نمایندگان مجلس به اعضای کابینه برآیند شفافیت، قانونگرایی و رقابت اخلاقی خواهد بود.

کسب رای اعتماد وزرا بستگی به قدرت پاسخگویی آنان در رفع شبهات دارد



عسگراولادی اظهار داشت: بی‌شک اغلب وزرای پیشنهادی نماد کارآمدی و اعتدال هستند و بی تردید در مجلس رأی خواهند آورد و بقیه وزرای پیشنهادی رأی آوری آنها بستگی به قدرت پاسخگویی و رفع شبهات بویژه در موضوع پیچیده فتنه‌ها است.

سرمایه گذاری،سیاسیت خارجی و ساماندهی اقتصادی یه ماموریت دولت روحانی



وی در پاسخ به سوالی در مورد مأموریت‌های ویژه دولت آقای روحانی نیز گفت: به عقیده من سه مأموریت فوری زیبنده است که در دستور کار دولت قرار گیرد: 1-سرمایه گذاری دقیق برای تحکیم وحدت ملی برای مقابله با تهدیدات دشمنان اسلام.2-ساماندهی اوضاع روابط خارجی مبتنی بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت.3-ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور، تدبیر در برابر تحریمهای مستمر و محاصره‌های تکراری بویژه تحریم‌های جدید و ایجاد امید برای جهش‌های اقتصادی ؛ آقای روحانی که به این سه مأموریت اهتمام جدّی داشته و دارد همه جناح‌ها،گروه‌ها، رجال سیاسی و مذهبی و نخبگان وظیفه دارند دولت را در انجام این سه مأموریت همراهی کنند.



رئیس جبهه پیروان خط امام (ره)و رهبری یادآور شد: مرز تحکیم وحدت ملی موضع روشن داشتن با فتنه های دشمن و همگرایی و وحدت ملی حول محور ولایت فقیه است. البته هر کسی را که درون خیمه نظام و ولایت است باید در درون گردونه وحدت ملی دانست و هر که بیرون از این خیمه است و سماجت بر تک روی و سنگ اندازی می کند از باب تبرّی باید با آنها فاصله گرفت.

مراقب باشید تذکرات در مورد فتنه به فتنه جدید تبدیل نشود

عسگراولادی ادامه داد: صاحب نظران و رسانه‌ها باید هوشیار باشند که در تذکرها و انتقاداتشان درباره فتنه چنان نباشد که خود فتنه جدیدی را از جانب دشمن سبب شده و انشقاقی تازه در وحدت ملی ایجاد کنند همچنین نمایندگان محترم مجلس که حق دارند نظارت خود را در گزینش و چینش و برنامه ریزی وزرای معرفی شده داشته باشند زیبنده است که بصورت هوشمندانه عمل کنند.



وی همچنین در مورد ساماندهی روابط خارجی گفت: همانطور که آقای روحانی گفتند تا وقتی که آمریکا با زبان تهدید و تحریم با ملت ایران سخن می گوید طبیعتاً هرگونه گفت‌وگو با انسداد روبرو می‌شود چرا که محصول چنان گفت‌وگویی با عزت و کرامت ملت ایران همخوانی ندارد امّا اگر دولتمردان آمریکا از موضع برابر آنهم نه از موضع طلب کاری بخواهند با حفظ کرامت ملت ایران باب جدیدی را بگشایند این باب در هیچ دولتی بسته نبوده و در دولت آقای روحانی به طریق اولی بسته نیست.

نقد عملکرد گذشته کمکی به دولت نمی کند



رئیس جبهه پیروان خط امام (ره)و رهبری، در مورد ساماندهی اوضاع اقتصادی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد پیشنهادی یک استاد دانشگاه و صاحب نظر اقتصادی است اگر پس از رأی اعتماد، فرماندهی حرکت 100 روزه دولت برای پاسخگویی به مطالبات معیشتی مردم را به عهده بگیرد و تئوری خود را برای گشودن قفل‌های موجود عملیاتی کند می‌توان امید به حل مشکلات داشت. دولت باید در عرصه اجرا حرفی برای گفتن داشته باشد نقد عملکرد گذشته و یا ماندن در وادی تئوری پردازی کمکی به حل مشکلات نمی‌کند نگاه‌ها باید به برنامه های قابل اجرای آینده و نحوه پاسخگویی متین و آموزش دار دولت متمرکز شود.