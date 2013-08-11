دو هزار واقعه فوت در لرستان ثبت شد/ فوت 100 زن در مقابل 139 مرد

حسین میر دریکوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سه ماه نخست سالجاری دو هزار و 66 مورد واقعه فوتی در استان لرستان ثبت شده است.

وی با اشاره به تعداد واقعه های فوتی ثبت شده در شهرهای لرستان، افزود: در مجموع طی مدت زمان یاد شده هزار و 651 مورد رویداد فوتی در شهرهای لرستان ثبت شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان افزود: همچنین در این مدت 415 مورد واقعه فوت در روستاهای لرستان ثبت شده است.

میر دریکوند شاخص ثبت تعداد فوت شده در مهلت قانونی در لرستان را 97.8 درصد عنوان کرد و افزود: این در حالیست که هدف سازمان ثبت احوال کشور عدد 95.5 درصد بوده است.

وی با اشاره به نسبت جنسی افراد فوت شده در لرستان، گفت: در مقابل هر 100 فوتی ثبت شده زنان 139مورد فوتی مرد داشته ایم.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان افزود: این در حالیست که در مدت مشابه سال 90 این میزان به ازای فوت هر 100 زن در لرستان 132 مورد فوتی مردان را داشته ایم.