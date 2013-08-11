نصب اولین سامانه تعمیرات پیشگیرانه در سدهای مخزنی و تاسیسات آبی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر ، مجتبی جلیل زاده ظهر امروز یکشنبه در حاشیه جلسه آب و فاضلاب استان با اعلام اين مطلب به خبرنگاران گفت: این سامانه نقش ویژه ای در افزایش بهره وری و کاهش هزینه های بهره برداری و نگه داری موثر از تاسیسات دارد.

وی با بیان اینکه نصب این تاسیسات نقش ویژه ای نیز در افزایش عمر مفید تجهیزات دارد گفت :این سامانه مزایای دیگری نیز دارد که از آن میان می توان به افزايش عمر مفيد تجهيزات، تدوين دستورالعمل هاي بازرسي و نگهداري ، حذف هزينه هاي تعمير و نگهداري تكراري ، كاهش حوادث اتفاقات و خرابي هاي ناخواسته اشاره کرد.

جلیل زاده با بیان اینکه این سامانه هم اکنون در سد علویان مراغه و سد و نیروگاه ارس مستقر شده گفت : تصمیم داریم در سال 92 نیز در پنج سد بزرگ استان آذربایجان شرقی نیز از این سامانه ها نصب کنیم.

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه آمادگی همکاری با شرکت های آب منطقه ای هستیم، گفت: از مراحل مهم برنامه ریزی و استقرار این سامانه در سدهای مخزنی و تاسیسات آبی می توان به شناخت وضع موجود تأسيسات و امكان سنجي طرح ، تدوين ، طراحي دستي و اجراي عمليات فني سامانه نگه داري و تعميرات ، مكانيزاسيون و آموزش پرسنل اشاره کرد.