روحیه نوآوری و ابتکار در مدارس البرز حمایت شود/ تاکید بر جذب و نگهداری نیروهای متخصص

خسرو ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به منویات مقام معظم رهبری و تشکر از خدمات دولتهای قبلی گفت: بنابه فرامین مقام معظم رهبری باید موجبات حمایت از دولت یازدهم را فراهم کنیم و به لطف خداوند در جهت تحقق امور آموزشی و پرورشی کوشا باشیم.



وی با توجه به نقش شگرف مدیران و معلمان در شکل دادن خمیر مایه وجودی انسان ها اظهار داشت: مدیران به عنوان حلقه ای از مجموعه عظیم آموزش و پرورش هستند و مدیر هماهنگ کننده بین تمامی منابع کشوری یعنی هماهنگ کننده مجموعه، امکانات و مهمترین منابع انسانی است.



همچنین وی چهار خط مشی اساسی در نظام آموزشی را اجرای متمرکز امور، نظارت و راهنمایی بر دو اصل نظارت همتا شامل نظارت خصوصی و عمومی، تببین سیاست های کلان ،طرح ها و برنامه های ملی و استقرار نظام مدیریت ارزیابی عملکرد برشمرد و تاکید کرد: حرکت در این مسیر ما را در تحقق اهداف آموزشی کمک می کند.



زمینه سازی برای جذب و نگهداری نیروهای متخصص



ساکی در ادامه تصریح کرد: یکی از ارزش های اسلامی توسل به اصول قرآنی است که منجر به ارج نهادن به ارزش های انسانی می شود، بنابراین در همین راستا باید در آموزش ارزش های دینی و اسلامی به دانش آموزان و نسل فردای ایران اسلامی اهمیت داده شود و این اهمیت نیازمند حضور، جذب و نگهداری نیروهای متخصص آموزشی است.



وی مدیران در آموزش و پرورش را افرادی مسئول یعنی پاسخگو در صیانت از حقوق مرم دانست که باید با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی و با حاکمیت ارزش های اخلاقی و حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار در راستای ارتقای سلامت نظام گام بردارند.

ساکی تصریح کرد: مدیران باید در دستیابی به اهداف و تکوین و تعالی پیوسته دانش آموزان براساس نظام و معیارهای اسلامی بکوشند.