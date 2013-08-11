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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۵۴

به صورت همگانی/

مسابقه آموزش همگانی مقابله با بلایای طبیعی در قم برگزار می شود

مسابقه آموزش همگانی مقابله با بلایای طبیعی در قم برگزار می شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم از برگزاری مسابقه آموزش همگانی مقابله با بلایای طبیعی در این استان خبر داد.

علیرضا ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای آموزش مردم به مسائل امدادی و کمک های اولیه، آموزش های کتبی به شهروندان ارائه می شود.

وی گفت: در روز عید سعید فطر پنج هزار نسخه کتاب آموزش کمک های اولیه و دوری از بلایای طبیعی بین شهروندان توزیع که در انتهای این کتاب 20 سوال ارائه شده است که از محتوای این کتاب سوال ها را پاسخ داده و به شیوه پست جواب به اولین صندوق پستی ارسال می کنند.

وی با اشاره به اینکه مهلت پاسخگویی به سوال ها تا عید سعید قربان است افزود: نتایج مسابقه در عید سعید غدیر اعلام می شود و حداقل به 100 نفر جوایز ارزنده ای اهدا می شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم بیان کرد: این مسابقه برای نخستین بار به صورت همگانی برای عموم مردم برگزار می شود.

وی گفت: لازم بذکر است شرکت کنندگان در این مسابقه جهت ارسال این پاسخنامه ها هیچ گونه هزینه ای متحمل نخواهند شد.

کد مطلب 2113409

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