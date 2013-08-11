افزایش 9.8 درصدی تشکیل پرونده برای واحدهای صنفی متخلف لرستان

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان تشکیل پرونده برای واحدهای صنفی متخلف لرستان در قالب طرح نظارتی ماه مبارک رمضان سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.8 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در مدت مشابه سال قبل دو هزار و 841 پرونده تخلفاتی برای واحدهای صنفی لرستان تشکیل شد، ادامه داد: این در حالیست که این میزان در سالجاری به سه هزار و 102 پرونده رسیده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین با اشاره به بازرسیهای صورت گرفته از سطح واحدهای صنفی لرستان، افزود: در قالب طرح نظارتی ماه مبارک رمضان طی سالجاری 41 هزار و 722 مورد بازرسی انجام شده و این در حالیست که این میزان طی مدت مشابه سال قبل 42 هزار و 964 مورد بوده است.

بیرانوند تصریح کرد: تعداد بازرسیهای صورت گرفته طی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.8 درصد کاهش داشته است.

وی همچنین ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده برای واحدهای صنفی متخلف لرستان در سال قبل را هشت میلیارد و 530 میلیون و 828 هزار ریال عنوان کرد و افزود: این در حالیست که این میزان طی سالجاری به 23 میلیارد و 758 میلیون و 454 هزار ریال رسیده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان، تصریح کرد: میزان ارزش ریالی پروندهای تشکیل شده برای واحدهای صنفی متخلف لرستان طی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 178.5 درصد افزایش داشته است.