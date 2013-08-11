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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۴۴

تمامیار:

گیتی‌پسند با تیم‌های لیگ برتری بازی نمی‌کند/ رضایت از نحوه جذب بازیکن

گیتی‌پسند با تیم‌های لیگ برتری بازی نمی‌کند/ رضایت از نحوه جذب بازیکن

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال گیتی‌پسند اصفهان گفت: بازی با یک تیم لیگ برتری از دستور کار تیم خارج شد و تیم ما با تیم‌های لیگ برتری بازی نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل تمامیار با بیان این مطلب اظهار داشت: از روز شنبه اردوی خود را آغاز کردیم و با آب و هوای خوبی که در کرج حاکم است بهترین شرایط ممکن را تیم سپری می کند.

وی تصریح کرد: تمرینات تیم در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود و نکته قابل توجه بارش باران در روز شنبه بود که هوای خوبی را بر کرج و محل اردو حاکم کرده است.

سرپرست تیم فوتبال گیتی‌پسند اصفهان افزود: سه دیدار تدارکاتی را در اردوی یک هفته ای خود در کرج در نظر دیدیم که بازی با پیکان از جمله این دیدارهاست.

وی با بیان اینکه بازی با یک تیم لیگ برتری از دستور کار تیم خارج شد، اضافه کرد: تقریبا تمام بازیکنان مد نظر تیم اضافه شدند و ساموئل دارابینیان به عنوان سرمربی تیم از وضعیت حاکم بر تیم رضایت کامل را داراست

کد مطلب 2113415

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