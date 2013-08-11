  استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۴

کرمی:

معادن چهار محال و بختیاری برای 30 هزار نفر شغل ایجاد کرده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری گفت: معادن چهار محال و بختیاری برای 30 هزار نفر شغل ایجاد کرده است.

رحمان کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واحدهای صنعتی این استان 90 درصد اشتغال داشته که نسبت به سال های گذشته از رشد 60 درصدی برخوردار بوده است.

وی تصریح کرد: پروانه های بهره برداری در این استان 9.5برابر افزایش داشته است.

کرمی ادامه داد: طرح های در دست اجرا در بخش صنعت 10 برابر افزایش داشته و این اتفاقی بوده که در چند سال اخیر در این استان رخ داده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه 41 واحد صادر کننده در این استان وجود دارد، بیان داشت: واحد های صادر کننده در این استان نسبت به هشت سال گذشته از رشد 272 درصدی برخوردار بوده است.

کرمی یادآور شد: میزان صادرات در این استان  به لحاظ وزن 43 هزار تن است که نسبت به سال های گذشته 20 برابر افزایش یافته است.

