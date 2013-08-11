هشتمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته، با مشارکت و همکاری سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو)، سازمان شیلات و سازمان منطقه آزاد کیش، 5 تا 8 آذر ماه برگزار می شود.



در این هشتمین نمایشگاه، شرکت ها و نمایندگانی ازکشورهای بلژیک، ایتالیا، انگلستان، آلمان، عراق، ارمنستان، فرانسه، روسیه، یونان، هلند و هند، ‌آخرین تولیدات و دستاوردهای خود را در زمینه آبزی پروری، شیلات، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، تجهیزات آزمایشگاهی، مواد و صنایع غذایی، صنایع بسته‌بندی و نشریات و مجلات مرتبط با صنایع شیلات و آبزیان به معرض نمایش می‌گذارند.

در این نمایشگاه همچنین صنایع ، تجهیزات ، خدمات و موضوعات مربوط به شیلات از جمله تکثیر، پرورش، صید، عمل آوری، فرآوری ماهیان، نگهداری، دام ماهیگیری، ماهیگیری صنعتی، فرآوری محصولات شیلاتی تجهیزات نگهداری آبزیان و تولیدکنندگان خوراک آبزیان به نمایش گذاشته می شود.



قرار است در حاشیه برپائی هشتمین نمایشگاه بین المللی شیلات ، آبزیان و صنایع وابسته ؛ اولین کنفرانس بین المللی تجارت آبزیان و سومین همایش فرصت های سرمایه گذاری در شیلات نیز با حضور صاحبنظران، کارشناسان، متخصصان و برخی از مقامات کشوری برگزار شود.



برگزاری جشنواره غذا، کلاس ‌آموزش ماهیگیری و مسابقه ماهیگیری در محله اسکله تفریحی جزیر کیش از دیگر بخش های جانبه این نمایشگاه است.



هشتمین نمایشگاه بین المللی شیلات ، آبزیان و صنایع وابسته با هدف ترویج ، اشاعه و گسترش فرهنگ دریایی کشور، ارائه دستاوردها و توانمندیهای شیلات کشور، ارتقاء سطح دانش مسئولین ، مدیران و کارشناسان ، بهره گیری هوشمندانه از ابزارهای مدرن به منظور ایجاد تغییرات گسترده در حوزه شیلات ، توسعه صادرات محصولات شیلاتی و تبادل تجربیات برگزار می شود .



