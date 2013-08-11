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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۴۷

مسجدجامعی تماشاگر "تو هرگز باز نخواهی گشت" شد

مسجدجامعی تماشاگر "تو هرگز باز نخواهی گشت" شد

احمد مسجدجامعی؛ عضو شورای شهر تهران روز جمعه 18 مردادماه در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به تماشای نمایش "تو هرگز باز نخواهی گشت" به کارگردانی سامان خلیلیان نشست.

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع این نمایش سه اپیزودی درباره زندگی افرادی است که در زمان جنگ به نوعی درگیر معضلات جنگ شده‌اند و به گونه‌ای تحلیلی روان‌شناختی تاثیرات جنگ بر افراد است. مرتضی شاه‌کرم،‌ سارا قلی‌زاده‌، پروا آقاجانی،‌ احمد صمیمی و سامان خلیلیان بازیگران "تو هرگز نخواهی گشت" هستند.

همچنین در این اثر سید محمدحسین مرعشی‌پور آهنگساز،‌ سامان خلیلیان طراح صحنه، میلاد فداکار طراح پوستر و بروشور، میلاد مولوی دستیار کارگردان، مهدی ضیائیان‌پور مدیر صحنه و‌ اکبر شجاعی طراح نور هستند.

این نمایش هر روز به غیر از شنبه‌ها ساعت 19 در تالار سایه اجرا می‌شود. نمایش "تو هرگز نخواهی گشت" پیش از این در سی‌ و یکمین جشنواره تئاتر فجر و شانزدهمین جشنواره فتح خرمشهر حضور داشته است که توانسته در جشنواره مقاومت مفتح خرمشهر کار برگزیده شود.

کد مطلب 2113423

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