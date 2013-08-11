افزايش 52 درصدي بازار بيمه كشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمد كريمي گفت: با اجراي سند توسعه فرهنگ بيمه در يك سال اخير كه نشان دهنده خدمات متعدد بيمه اي براي آشنايي كودكان تا دانشگاه ها و مجموع مردم مي شود ، صنعت بيمه كشور در بخش هاي مختلف رشد خوبي كرده است.

وي افزود: صعود پنج پله اي حق بيمه توليدي از 44 به 39 ، صعود چهار پله اي حق بيمه سرانه كه از شاخص هاي توسعه بيمه است از 68 به 64 و صعود 15 پله اي در بخش ضريب نفوذ بيمه از رتبه 72 به 57 در ميان كشورهاي جهان از ديگر دستاوردهاي موفق سند توسعه فرهنگ بيمه كشور است.

رئيس كل بيمه مركزي گفت: نظارت جدي بيمه مركزي بر شركت هاي بيمه اي نيز سبب ارائه خدمات بهتر و بيشتر شده است.

سند توسعه فرهنگ بيمه كشور با حضور متخصصان امور فرهنگي در قالب شوراي راهبردي در 105 برنامه هر برنامه داراي طرح هاي متعدد است) تنظيم شده و از پارسال براي آشنايي مردم از خدمات و مزيت هاي متنوع بيمه اي كشور در سايت بيمه مركزي قرار گرفته است.

