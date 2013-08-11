با خوردن میوده سبزی، ویتامین از دست رفته را جبران کنیم/ بعد از رمضان چکاب کامل انجام دهیم

یحیی پاسدار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر فرد در طول رمضان از مواد غذایی غیر مغذی نظیر مواد سرخ کردنی، زولبیا و بامیه که دارای قند مضر هستند و ... را جایگزین غذای اصلی خود کرده و از آنها بسیار استفاده کرده باشند، مقداری از ویتامین بدن خود را از دست می دهند.

وی گفت: اما این افراد در بعد از ماه مبارک رمضان، با داشتن تغذیه و رژیم غذایی صحیح می توانند ویتامین ها و پروتئن های از دست رفته بدن خود را با خوردن میوه، سبزی، لبنیات و گوشت ها طی چند روز به دست آورند.

وی در خصوص پرخوری در بعد از ماه رمضان و آسیب هایی که برای بدن می تواند داشته باشد گفت: در طول ماه رمضان فرایند سوخت و ساز در بدن کم می شود و اگر بلا فاصله پرخوری انجام شود، قطعا با توجه به این تغییرات در بدن می تواند آسیب هایی برای داشته باشد.

پاسدار افزود: این پرخوری بلافاصله بعد از رمضان برای افرادی که کل ماه روزه بوده اند می تواند مشکلاتی نظیر بیماری چاقی و دستگاه گوارشی به وجود بیاورد.

متخصص تغذیه در رابطه با عوارض پرخوری ادامه داد: با توجه به اینکه در طول این یک ماه سوخت ساز بدن کاهش یافته است، دستگاه گوارش افراد، در حالت ریلکس قرار گرفته و مدت یک ماه را با آرامش سپری کرده است. حالا اگر آن را واردار به کار زیاد کنیم ، طبیعتا به آن فشار خواهد آمد و دچار مشکلاتی جدی خواهد شد.

وی ادامه داد: معده و دستگاه گوارش فرد، در طول ایام رمضان 18 ساعت آرامش داشته است. طبیعتا با داشتن رژیمی غلط و پرخوری بعد از رمضان با توجه به اینکه معده افراد ظرفیت و گنجایش خاصی دارد، و با توجه به ظرفیتی که معده دارد پرخوری باعث می شود که در دریچه ورودی معده تغییراتی ایجاد شود، و با فشاری زیاد محتوایات داخل معده بازگشتی به سوی مری داشته باشند که این فرایند باعث درد معده و سوزش مری خواهد شد.

پاسدار افزود: دوباره تاکید می کنم که اگر افراد فکر می کنند که در طول رمضان ویتامین و پروتئین از دست داده اند و کاهش وزن پیدا کرده اند با مشورت با پزشک خود می توانند، برنامه غذایی صحیح داشته باشند، و تا جایی که امکان دارد خوردن مواد غذایی چرب و قندی را به تدریج آغاز کنند.

دکتر پاسدار در پایان خاطر نشان کرد: توصیه می شود، خوردن انواع غذاها در بعد از رمضان به آهستگی انجام شود، مواد غذایی که افراد استفاده می کنند، باید هم از نظر هجم و هم از نظر نوع غذا ساده و قابل هضم باشند، از خوردن غذاهای "هجیم و سخت هضم" جلوگیری شود و همچنین فعالیت هاب بدنی و ورزش کردن را حتما جزء برنامه های روزمره خود قرار دهند.

وی افزود: حتما بعد از رمضان بر وزن خود و تغییراتی که به وجود آمده نظیر چاقی و لاغری کنترل داشته باشند، و نسبت به پیگیری سلامتی خود حتما به پزشک مراجعه کنند.







