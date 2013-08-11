تنیس قم توانایی بالایی برای صعود به لیگ برتر دارد

سیدمقتدا خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم تنیس شهید صدوقی نماینده قم در مسابقات امسال لیگ دسته اول تنیس مردان کشور است و نتایج خوب این تیم در رقابت های لیگ دسته دوم که منجر به دسته اولی شدن این تیم شد، نشان داد که می توان روی این تیم برای موفقیت های بیشتر حساب کرد.

وی اضافه کرد: تیم تنیس شهید صدوقی در مسابقات لیگ دسته دوم تنیس مردان باشگاه های کشور که در اردیبهشت ماه در شمار کشور به انجام رسید، توانست در بازي مقابل تمامی حریفان خود درخشیده و با کسب عنوان قهرمانی به لیگ دسته اول راه یابد.

دبیر هیئت تنیس استان قم بیان داشت: در حال حاضر تيم تنیس شهید صدوقی در شرايط مطلوبي به سر مي‌برد و از هر نظر براي بازي های لیگ دسته اول تنیس باشگاه های کشور آماده ‌است، اگر چه دیدارهای سختی پیش روی این تیم قرار دارد اما امید زیادی به صعود تنیس بازان شهید صدوقی به لیگ برتر داریم.

وي اظهار داشت: امیدواری ما برای موفقیت در کسب جواز صعود به رقابت‌های لیگ برتر تنیس باشگاه های کشور به دلیل اين است كه این تیم از بازيكنان ارزشمند بهره می برد و می تواند بعد از سال 1388 قم را در لیگ برتر تنیس کشور صاحب یک نماینده قوی کند.

خاتمی با اشاره به اعزام تنیس بازان قمی به چندین رقابت مهم کشوری بعد از پایان ماه مبارک رمضان، تصريح كرد: البته در این بین آنچه که برای ما مهم و حائز اهمیت قرار دارد، بحث حضور در مسابقات لیگ دسته اول تنیس کشور و همچنین رقابت های تور تنیس آسیا است.

وی یاد آور شد: گاهی اوقات آنقدر تعداد اعزام ها زیاد است که کمی برنامه ریزی در هیئت فشرده می شود اما سعی و هدف ما این است که هیچ یک از رقابت های مهم در تقویم فدراسیون تنیس که امکان حضور تنیس بازان قمی در آن وجود دارد را از دست ندهیم.

دبیر هیئت تنیس استان قم تأكيد كرد: مي‌خواهيم در ليگ دسته اول امسال نيز مانند ليگ دسته دوم مدعي قهرماني باشيم و براي رسيدن به اين مهم حمایت خود را در حد توان از تیم شهید صدوقی انجام می دهیم تا از آغاز رقابت ها امتيازهاي لازم را كسب کرده و کار خود را برای لیگ برتری شدن آسان کند.

گفتنی است: از دوشنبه این هفته مسابقات لیگ دسته اول تنیس کشور با شرکت تیم‌های هیئت تنیس زنجان، سازمان پارک‌ها و فضای سبز کرج، نماینده خوزستان، آبی پوشان تبریز، شهید صدوقی قم، رویین صافی تهران، امیران شهرکرد، فرش اردهال کاشان، زر خاک شمال بابل و داراب ساری در شهرکرد برگزار می شود.