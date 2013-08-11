مسابقات فوتسال جام رمضان شهرداری نیشابور قهرمان خود را شناخت

احمد شادمهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این مسابقات طی ماه مبارک رمضان بعد از افطار بین 11 تیم از دوایر و سازمانهای شهرداری بهصورت دورهای در سالن امینی ثانی برگزار شد.
وی اظهار داشت: همچنین تیمهای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور، سازمان فضای سبز و سازمان اتوبوسرانی بهترتیب مقامهای دوم تا چهارم این دوره از مسابقات را به دست آوردند.
همچنین این مقام مسئول در شهرداری نیشابور، گفت: تیم اجرائیات شهرداری نیز در مسابقات ادارات والیبال شهرداری موفق شد جایگاه نخست مسابقات جام رمضان را به نام خود ثبت کند.
شادمهری بیان کرد: این مسابقات با حضور ده تیم طی 24 مسابقه بهصورت دورهای در سالن تریاک پارک برگزار شد که تیمهای بهشت فضل شهرداری، اردوگاه شهید رجایی و آموزش و پرورش نیز بهترتیب مقامهای دوم تا چهارم را کسب کردند.
وی تصریح کرد: امسال مسابقات والیبال دستهجات آزاد نیشابور با حضور ده تیم بهصورت دورهای برگزار شد.
شادمهری افزود: تیم بنیانبتن، امدیاف شورورزی و نمایشگاه ماهان بهترتیب مقامهای اول تا سوم این مسابقات را به دست آوردند.
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