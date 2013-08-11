خدمه یک لنج باری در آبهای خلیج فارس نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت هفت صبح امروز یکشنبه بنابر اعلام مرکز جستجو و نجات دریایی بندرعباس، یک فروند لنج باری در 15 مایلی جنوب شرقی جزیره کیش به علت نقص فنی غرق شد.

این لنج باری که دارای ملیتی ایرانی بوده و شش سرنشین داشت، از دبی به سمت بندر بوشهر در حرکت بود که دچار سانحه شد و تیم جستجو و نجات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان پس از اطلاع از وقوع سانحه، با شناور ناجی سه و 11 به همراه یک فروند بالگرد به کمک شناور سانحه دیده شتافتند و توانستند با یک اقدام به موقع همه سرنشینان لنج باری را نجات دهند.

پس از یک ساعت عملیات امداد و نجات، تمامی شش سرنشین شناور در صحت و سلامت به سر می برند.