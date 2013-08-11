يزد سهم بالايي از سرمايه گذاري خارجي در كشور را از آن خود كرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرادعلي مير، پيش از ظهر يكشنبه در جمع اعضاي ستاد سرمايه گذاري استان يزد با اشاره به صنعتی و معدنی بودن استان يزد اظهار داشت: این بخش ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاری دارد كه بايد مورد استفاده قرار گيرد.

وي افزود: وجود واحدهای صنعتی، معدنی، کارخانجات و واحدهای بزرگ تولیدی نظیر فولاد، کاشی و سرامیک و سنگ آهن، این استان را به قطب صنعتی و معدنی کشور تبدیل کرده و بستر لازم را برای سرمایه گذاری در این بخش فراهم كرده است.

وی افزود: قرار گرفتن در مرکز و در مسیر کریدور شمال - جنوب کشور از دیگر ظرفیت‌های خوب سرمایه ‌گذاری در اين استان است که باید به نحو بهینه از آن استفاده کرد.

مير با بیان اینکه طی سال های گذشته سرمایه گذاری خوبی در استان انجام شده است، بيان كرد: گروه‌های اقتصادی خارجی از کشورهای مختلف از جمله ترکیه، آلمان، ایتالیا، هند و پاکستان در بخش صنعت و معدن به ويژه فولاد و سنگ آهن سرمایه گذاری کردند.

دبیر ستاد سرمایه گذاری استان یزد، افزایش درآمد و ایجاد اشتغال را از مزایای سرمایه گذاری برشمرد و تصریح کرد: این استان، سهم بالایی از سرمایه گذاری کشور به خصوص در بخش صنعت به خود اختصاص داده است.

وي، تسهیل در صدور مجوز سرمایه‌ گذاری و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، شناسایی ظرفیت‌های این بخش، مذاکره با هیئت‌های خارجی و آمادگی کشورهای خارجی برای سرمایه ‌گذاری در استان را از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته برای رشد سرمایه گذاری در استان برشمرد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف در زمینه رشد سرمایه گذاری نقش ایفاء می کنند، بر حمایت از سرمایه گذاران تاکید کرد و افزود: در این زمینه، باید به گونه ای برنامه ریزی شود که سرمایه گذار رغبت بیشتری برای توسعه فعالیت های خود داشته باشد.