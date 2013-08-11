چهارمین دوره انتخابات شورای هئیت های مذهبی نهاوند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین گروسی ظهر یک شنبه در جمع اعضا هئیت امنا هئیت های مذهبی شهرستان نهاوند در سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: چهارمین دوره انتخابات شورای هئیت های مذهبی شهرستان نهاوند در روز سوم آبان ماه امسال برگزارخواهد شد.

گروسی گفت: فرايند ثبت نام داوطلبان جهت شرکت در اين انتخابات از روز 23 مرداد شروع و نام نويسي تا سه شهريورماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: داوطلبان جهت حضور در اين انتخابات براساس آئين نامه دريافتي بايد داراي شرايط تعريف شده ابلاغي باشندکه داشتن حداقل سه سال سابقه مسئولیت در هيئت، متاهل بودن، نداشتن سوء پيشينيه ومحکوميت کيفري، داشتن التزام عملي به ولايت فقيه وتابعيت جمهوري اسلامي و همچنيبن داشتن سابقه سکونت در حوزه انتخابيه از جمله شرايط داوطلبين جهت شرکت در چهارمين دوره انتخابات شوراي هيات مذهبي نهاوند است.

سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی نهاوند عنوان کرد: حداقل تحصيلات براي دواطلبان حضور در این انتخابات داشتن مدرک فوق ديپلم قيد شده است.

حسین گروسی بیان داشت: مدت زمان فعاليت اين شورا چهار سال تعيين شده است و شورای هئیت های مذهبی در طول زمان فعاليت خود با همکاري و تعامل با اداره تبليغات اسلامي و ساير دستگاه ها،امر نظارت ، هدايت و ساماندهي هيات مذهبي را در دستورکار خود قرار خواهد داد.