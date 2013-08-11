به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه امشب 3 گزینه دکتر روحانی برای تصدی وزارت خانه های اقتصادی دولت یازدهم برنامه های خود را در سیما تشریح می کنند و به سوالات بینندگان پاسخ می دهند. علاقمندان می توانند از ظهر یکشنبه سوالات خود درباره این سه وزیر پیشنهادی را برای طرح در پایش امشب به 30000111 پیامک کنند.

پخش برنامه پایش، پس از یک ماه تعطیلی به مناسبت ماه مبارک رمضان، از امشب از سرگرفته و مطابق معمول، یکشنبه ها ساعت 23 از شبکه یک پخش می شود .

سوال نظرسنجی برنامه پایش امشب به این شرح است : ‫آیا با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی موافق هستید؟ 1.بله 2.خیر علاقمندان به شرکت در نظرسنجی این برنامه می توانند از ظهر یکشنبه عدد گزینه مورد نظر را به 30000111 پیامک کنند.