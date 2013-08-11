۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۰۶

240 انشعاب آب به روستاييان صدوق واگذار شد

صدوق - خبرگزاري مهر: مدير آب و فاضلاب روستايي شهرستان صدوق از واگذاري 240 انشعاب آب به روستاييان اين شهرستان در استان يزد خبر داد.

كاظم اخلاقي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دليل فرسوده بودن شبكه آبرساني، 310 فقره انشعاب آب تعويض و 12 كيلومتر از شبكه هاي توزيع نيز بازسازي شده است.

وي همچنين از احداث 3.5 كيلومتر شبكه جديد آبرساني در روستاهاي شهرستان صدوق خبر داد.

اخلاقي با اشاره به پروژه هاي در دست احداث شهرستان صدوق در حوزه آبرساني روستايي نيز اظهار داشت: 23 پروژه آبرسانی در روستاهای شهرستان صدوق در حال اجراست.

وي اعتبار در نظر گرفته شده براي اين پروژه‌ها را بالغ بر 10 ميليارد ريال اعلام كرد.

اخلاقي عنوان كرد: مخزن زمینی هزار و 500 مترمربعی صدرآباد و مخزن زمینی 500 متر مکعبی کافی آباد همچنین مخزن هوایی بندرآباد از مهمترين پروژه هاي در حال اجرا در اين روستاهاي اين شهرستان است.

وي يادآور شد: برای تامین آب شرب روستاییان صدوق، يك میلیون و 747 هزار مترمکعب آب شرب استحصال شده و برای اطمینان از بهداشتی بودن آن 15 هزار مورد کلرزنی انجام شده است.

