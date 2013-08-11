طرح ارتقا امنيت اجتماعي در تفرجگاه اخلمد چناران اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قربان صنعتي ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: منطقه اخلمد يك منطقه عمومي و گردشگري است و بايد قوانين اسلامي و اساسي اجرا شود تا شاهد ناهنجاري هايي مانند فساد اخلاقي نباشيم.

وي افزود: در اين طرح در مرحله اول تذكر لساني و در صورت تكرار شدن تذكر كتبي و در مرحله سوم ارتكاب تخلف تشكيل پرونده و تحويل مقامات قضايي خواهد شد.

وي ادامه داد: هر هفته جمعه و روزهاي تعطيل اين طرح در منطقه اجرا خواهد شد و با موتور سيكلتها ي مخل نظم و امنيت و اتومبيلهاي داراي آلودگي صوتي برخورد قانوني خواهد شد .

فرمانده انتظامي چناران بيان داشت: در صورت مشاهد خودرو هايي كه حامل افراد غير مجاز (افاغنه و بيگانه)و اتباع بيگانه باشند بر اساس قانون خودروهاي آنان به مدت 6 ماه توقيف خواهد شد.

صنعتي افزود: در محل پارك هاي چناران هر روز نيروي انتظامي حضور فعال دارد و با متخلفان برخورد مي کند.

وي اظهار داشت: در آينده نزديك پاركينگ اخلمد ساماندهي مي شود و از ابتداي اخلمد تا ميدان گاه به وسيله چند ون انتقال گردشگران انجام خواهد شد.