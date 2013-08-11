به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اعمال تحریم های جدید اقتصادی علیه ایران و اظهارات اخیر «دیوید کوهن»، معاون خزانه‌داری آمریکا، درباره اثرگذاری این تحریم ها، "حسین صدر" رئیس مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی و بازرگانی خاورمیانه، نامه سرگشاده انتقادآمیزی نگاشته که در آن آمده است:



"در طول سه دهه اخیر، آسیب‌های فراوانی به جامعه ما از رفتارهای خصومت آمیز دولتمردان آمریکایی و انگلیسی وارد آمده؛ لکن همزیستی با این شرایط، موجب ارتقاء اقتدار کشورمان شده و زمینه تبلور استعدادهای بالقوه ما را فراهم کرده است. حال ‌پرسش این است که آیا نقشه‌ها و هزینه‌های گزافی که حاکمان شما متحمل شده‌اند، آنها را به نتیجه موردنظرشان رسانده است؟ هرچند بنا به مصالح دیپلماتیک، ممکن است منکر پاسخ "منفی"تان شوید، اما می‌دانید که مطالعات ایستگاه‌های خبری و تحلیلی غرب، خود مؤید زوال مقبولیت آمریکا و در مقابل، افزایش اقبال جهانی ایران است.



شما و ما، هر دو از پیروان ادیان الهی هستیم که در آن، خشونت و دشمنی، منع شده و بر مهرورزی تأکید شده‌ است. شما پیرو دینی هستید که پیامبر آن، حضرت موسی (ع) است؛ یعنی پیامبر صلح و دوستی که ما او را به عنوان کلیم‌ا... (طرف سخن و گفتگوی خدای متعال) می‌شناسیم. ما نیز پیرو دینی هستیم که پیامبر آن، حضرت محمدمصطفی (ص)، عدالت، کرامت، آزادی و دوستی را به جهان ارزانی داشته است. پیامبری که با دشمنان خود نیز بر مدار مدارا و کرامت رفتار می‌کرد؛ لذا نمی‌دانم «اسلام‌ ستیزی» و «اسلام هراسی» شما از چه روست؛ در حالی که اهداف متعالی ادیان ما و شما یکی است.

در عین حال، به اذعان تئوریسین‌های غرب و به اعتبار سخن آزادمردانی چون «مهاتما گاندی»، نهضتی که امام حسین (ع)، به عنوان نماد اسلام و رهبر آزادگان دارد را هرگز نمی‌توان به ذلّت واداشت. او همانی است که در واقعه کربلا، وقتی به رودخانه فرات تسلط داشت و دشمن به آب نیاز داشت، امر کرد تا دشمنان و حتی اسبان آنها را سیراب کنند؛حال آنکه دشمنان پس از تسلط به همان آب، حتی خانواده آن حضرت را از نوشیدن آب، محروم و ایشان را با تمام یاران و اعضاء خانواده شهید کردند؛ اگرچه پس از گذشت قرن‌ها، نشانی از قاتلان آن حضرت و آن گروه تحریم کننده ظالم در جهان نمی‌بینیم؛ پس آیا موضع شما با اتخاذ تحریم‌های ناجوانمردانه‌ و به زعم خود، هوشمندی(!) که با هدف تهدید امنیت غذایی و معیشتی شهروندان ایرانی اعمال شده، همان موضع تحریم کنندگان دشمنان حسین (ع) نیست؟ قطعا تشابه عجیبی بین موقعیت دوجبهه مقابل هم در عاشورا با وضعیت کنونی دوجبهه ایران و آمریکا هست که باید در آن تجدیدنظر کنید، زیرا با فرهنگی که تمام متعلقات خود را پای دفاع از عزت و آزادگی فدا می‌کند، یارای مقابله نیست.



لذا اگرچه حاکمان شما با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود و کشورهای مطیع، تمام ظرفیت ها را معطوف مانع تراشی در مسیر توسعه ایران کرده‌اند، ولی بر اثر پایمردی مردم ایران و تبعیّت آنها از رهبر فرزانه و ولی امر مسلمین، حضرت آیت الله خامنه‌ای، مسیر رشد و توسعه ایران طی شده و خواهد شد، زیرا ایشان بارها فرموده اند که تغییر حقیقی مواضع دولتمردان آمریکا، تنها گزینه‌ای است که می‌تواند به مرور، اعتماد جامعه ایران را بازگرداند. خوب می‌دانید تعاملات جهانی در حال تحول است و نفوذ و اقتدار ایران فعلی برکسی پوشیده نیست. پس تدبیر و آینده‌نگری، ایجاب می‌کند که از رویه‌های گذشته حذر کرده و با جامعه ایرانی از سر صدق و بر اساس منطق و برابری مواجه شوید، زیرا تحریم‌های ظالمانه که در مقابل ایران اتخاذ کرده اید، با تمام فضایل انسانی و تأکیدات ادیان الهی در تناقض است."

