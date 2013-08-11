بارش باران در برخی از نقاط قم از عصر امروز آغاز می شود

محمد رضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه بعد از ظهر شاهد افزایش ابر در قم خواهیم بود.
وی گفت: در روز یکشنبه در پاره ای از نقاط استان قم شاهد بارش باران به صورت پراکنده خواهیم بود.
وی بیان کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه هوا آرام است اما از روز سه شنبه وزش باد همراه با گرد و خاک و آلودگی هوا در قم آغاز می شود.
رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم گفت: امروز حداکثر دما 36 درجه و حداقل دما 22 درجه، دوشنبه حداکثر دما 38 درجه و حداقل دما 23 درجه و سه شنبه حداکثر دما 39 درجه و حداقل دما 23 درجه است.
وی بیان کرد: از سه شنبه از میزان ابرها کاسته می شود و شاهد هوایی صاف و آرام همراه با وزش باد و گرد و خاک خواهیم بود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم از بارش باران در پاره ای از نقاط این استان از عصر امروز خبر داد.
محمد رضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه بعد از ظهر شاهد افزایش ابر در قم خواهیم بود.
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