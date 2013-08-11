بارش باران در برخی از نقاط قم از عصر امروز آغاز می شود

محمد رضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه بعد از ظهر شاهد افزایش ابر در قم خواهیم بود.



وی گفت: در روز یکشنبه در پاره ای از نقاط استان قم شاهد بارش باران به صورت پراکنده خواهیم بود.



وی بیان کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه هوا آرام است اما از روز سه شنبه وزش باد همراه با گرد و خاک و آلودگی هوا در قم آغاز می شود.



رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم گفت: امروز حداکثر دما 36 درجه و حداقل دما 22 درجه، دوشنبه حداکثر دما 38 درجه و حداقل دما 23 درجه و سه شنبه حداکثر دما 39 درجه و حداقل دما 23 درجه است.



وی بیان کرد: از سه شنبه از میزان ابرها کاسته می شود و شاهد هوایی صاف و آرام همراه با وزش باد و گرد و خاک خواهیم بود.

