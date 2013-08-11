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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۲۳

صمدی در گفتگو با مهر:

سهام 80 شرکت امروز در تالار بورس همدان مبادله شد

سهام 80 شرکت امروز در تالار بورس همدان مبادله شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: سهام 80 شرکت امروز در تالار بورس همدان مبادله شد.

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در معاملات امروز یکشنبه در بورس منطقه‌اي همدان، تعداد شش میلیون و 273 هزار و 609 سهم داد و ستد شد.

مدیر بورس منطقه ای همدان عنوان داشت: ارزش سهام مبادله شده امروز بورس همدان 31 میلیارد و 53 ميليون و 369 هزار و 109 ريال بوده است.

وی بیان داشت: 71 درصدمبادلات امروز مربوط به خريد سهام و 29 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

صمدی اين تعداد سهام متعلق به 80 شركت است.

مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: امروز شش كد معاملاتي جديد در تالار همدان ايجاد شد.

وی در پایان سخنانش اضافه کرد: شاخص کل امروز به 58 هزار و 890 واحد رسيد كه در مقايسه با چهارشنبه گذشته، 747 واحد افزایش يافت.    

کد مطلب 2113499

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