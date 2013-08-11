دوره دانش افزایی در پنج دانشگاه ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دربندی، ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح هشتادمین دوره دانش افزایی زبان فارسی که در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهارداشت: زبان فارسی حاصل فرهنگ هفت هزار سال است که با هنر ایرانی و فرهنگ اسلامی مخلوط شده و این فرهنگ قابل جداسازی نیست.

وی افزود: شما دانشجویان که در این دوره شرکت کرده اید، می توانستید در بین زبان های شرقی، زبان دیگری را انتخاب کنید ولی زبان فارسی را انتخاب کردید که توفیق و شانس بزرگی برای شما محسوب می شود.



دربندی با اشاره به اهداف برگزاری دوره دانش افزایی زبان فارسی بیان کرد: هدف ما از برگزاری این دوره ها این است که شما با شرکت در این دوره آموزشی، آنچه در کشورتان قابل یادگیری نیست را در اینجا بیاموزید زیرا در اینجا، امکان ارتباط مستقیم با آداب و فرهنگ مردم ایران و کتاب های مختلف وجود دارد.



وی اظهارداشت: امیدواریم در این دوره 25 روزه، با مواردی آشنا شوید که امکان آشنایی با آن در کشورتان فراهم نیست و هرکدام از شما در مرحله ای که قرار دارید به مراحل بالاتر دست یابید.



معاون امور بین الملل بنیاد سعدی یادآورشد: در ابتدای برگزاری این دوره، آزمونی برگزار می شود که با توجه به این آزمون، پنج کلاس تشکیل و افراد به تناسب تعیین سطح صورت گرفته در کلاس ها شرکت خواهند کرد.



وی بیان کرد: میزبان اصلی این برنامه بنیاد سعدی است که در راستای گسترش زبان فارسی در دیگر کشورها تلاش می کند و فعالیت های این بنیاد 15 عنوان است که یکی از فعالیت ها، برگزاری دوره دانش افزایی است که بیش از پنج دانشگاه در ایران وجود دارد که برای فارسی آموزان خارجی دوره برگزار می کنند.

دربندی با اشاره به اینکه طبق تجارب کسب شده، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) از جهات مختلف این دوره ها را بهتر برگزار می کند گفت: در این دوره سعی شده است تا از بهترین اساتید و بهترین عناوین درسی در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد.

وی یادآورشد: در دوره ای که در سال جاری برگزار شده است 25 درصد تغییرات را نسبت به گذشته شاهد هستیم که این تغییرات با توجه به نظرات شرکت کنندگان در دوره های قبل صورت گرفته است.

معاون امور بین الملل بنیاد سعدی افزود: از شما نیز می خواهیم اگر اشکالاتی در کار وجود دارد به ما یادآور شوید تا برای دوره های بعدی، این اشکالات برطرف شود.