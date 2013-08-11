  1. حوزه و دانشگاه
۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۱۱

گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی جدید

گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی جدید

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد 8 رشته تحصیلی جدید در مقاطع مختلف دانشگاه تبریز موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدتقی اعلمی - معاون دانشگاه گفت: شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد 8 رشته تحصیلی جدید در مقاطع مختلف دانشگاه تبریز موافقت کرد از این تعداد دو رشته در مقطع دکتری، 5 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع کارشناسی هستند.

وی تصریح کرد: رشته‌های مهندسی شیمی و مهندسی کامپیوتر( هوش مصنوعی) در مقطع دکتری، رشته های، اندیشه سیاسی در اسلام، تاریخ تشیع، آموزش و بهسازی منابع انسانی، مهندسی کامپیوتر( معماری کامپیوتر) و ادبیات مقاومت در مقطع کارشناسی ارشد و نیز رشته مهندسی عمران در مقطع کارشناسی در آموزشکده فنی مرند وابسته به دانشگاه تبریز راه اندازی می شود.

معاون آموزشی دانشگاه تبریز افزود: هم اکنون دانشگاه تبریز در 113 رشته در مقطع دکتری و نزدیک به 180 رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو تربیت می کند.

 

کد مطلب 2113510

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