تنها 30 درصد راه روستایی سیاهکل آسفالته است

حسنعلی حاجتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سیاهکل 47 هزار نفر جمعیت، دو شهر و 210 روستا دارد، افزود: این شهرستان 540 کیلومتر راه دارد.

وی تصریح کرد: از مجموع راه های این شهرستان 484 کیلومتر روستایی که از این میزان 146 کیلومتر آسفالته و 338 کیلومتر راه خاکی است.

فرماندار شهرستان با اعلام اینکه سیاهکل از حیث شاخص راه آسفالته روستایی 15 درصد از نرم استانی عقب تر است، گفت: این عقب ماندگی به دلیل کوهستانی بودن منطقه، دوری از کارخانه آسفالت، شرایط آب و هوایی و عدم تناسب زمان تخصیص اعتبارات است.

وی افزود: یک دستگاه کارخانه مدرن آسفالت در منطقه چاکرود نصب و در حال بهره برداری است بنابراین از امسال در مناطق کوهستانی شهرستان سیاهکل شاهد تحول شگرف در زمینه پخش آسفالت خواهیم بود.

حاجتی با اشاره به اینکه سیاهکل دارای جاذبه های بکر گردشگری است، عنوان کرد: سه منطقه نمونه گردشگری در دور نخست سفر رئیس جمهوری به گیلان از قبیل منطقه گردشگری کوهپایه ای دیلمان، منطقه گردشگری کوهپایه ای کاروانسرایی تی تی و منطقه گردشگری کوهستانی جنگل آبی نام مصوب شد.

وی در ادامه گفت: این پروژه ها در حد مطالعات اولیه باقی مانده و در راستای جذب سرمایه گذار تاکنون هیچ گونه اقدامی نشده است.