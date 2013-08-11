درخشش هنرمندان البرزی در جشنواره شعر و داستان جوان سوره

خسرو عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آثار هنرمندان جوان استان البرز به بخش مسابقه یازدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره راه یافت.

وی با اشاره به غنای بالای محتوای این آثار و وجود نگاه عمیق هنرمندان گفت: آثار راه یافته به بخش مسابقه جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره در بخش های ترانه و سرود و داستان کوتاه بزرگسال است.

وی در ادامه به سطح بالای کیفی جشنواره یازدهم جوان سوره اشاره کرد و بر ضرورت تقویت جشنواره در سالهای آتی خصوصا در بخش های داستانی تاکید ورزید.

عباسی آثار راه یافته هنرمندان جوان البرزی حاضر در بخش مسابقه یازدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره بدین شرح اعلام کرد: "آن جا من ایستاده ام" نوشته حنانه سلطانی راه یافته در بخش داستان کوتاه بزرگسال، "گرداب" اثر مصطفی انصافی در بخش داستان کوتاه بزرگسال، "جنگ در هر شرایطی جنگه" اثر فرناز بهشتی در بخش ترانه و سرود، "اعجاز" نوشته فرناز بهشتی در بخش ترانه و سرود، "قلب سنگر" اثر مسعود خدابنده لو در بخش ترانه و سرود.

صاحبان آثار راه یافته به بخش مسابقه یازدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره روزهای 25 تا 28 مرداد ماه 92 در شهر سنندج میهمان آیین تجلیل از برگزیدگان جشنواره خواهند بود.